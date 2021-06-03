TBMM Başkanı Mustafa Şentop, FETÖ'nün darbe girişimi öncesi Kılıçdaroğlu'nun ABD'deki fotoğrafını değerlendirdi!

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop bugün basın mensuplarıyla bir araya geldi. Şentop burada yaptığı açıklamalarda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun iddialarına da yanıt verdi.



ŞENTOP FOTOĞRAFLARI ANIMSATTI



Şentop, 17 Aralık'tan 2 hafta önce, 3 Aralık'ta Kılıçdaroğlu ve arkadaşlarının ABD'ye bir ziyaret gerçekleştirdiğini, bu ziyarette FETÖ'nün önde gelen yöneticileriyle çektirmiş oldukları bir fotoğraf olduğunu aktardı.







"DARBE ÇALIŞMALARI İÇİN GÖRÜŞ ALIŞVERİŞİNDE BULUNUP BULUNMADIKLARI BİLMİYORUZ"



Sadece fotoğrafı bildiklerini aktaran Şentop, "Ne görüşmeler yaptıklarını, 17-25 süreciyle ve ondan sonraki süreçle ilgili gerçekleştirilecek olan hükümet darbesi konusundaki çalışmalar için bir görüş alışverişinde bulunup, bulunmadıklarını bilmiyoruz ama bu çok yakın, samimi verdikleri bu fotoğraf önemli Amerika Birleşik Devletleri'nde 3 Aralık 2013'te. Daha sonraki süreçler de bunu gösteriyor zaten, FETÖ'nün yayınlamış olduğu korsan kasetleri grup toplantılarında yayınlamaları, daha sonra bu tür ithamları dile getiren partideki talimatla konuşan görevli arkadaşlarının da 17-25'ten sonra FETÖ'cüleri cezaevinde ziyaret etmesi, FETÖ'cü yöneticileri cezaevinde ziyaret etmesi" ifadelerine yer verdi.



"CÜRÜM İŞLEME KONUSUNDA İŞ BİRLİĞİ İÇERİSİNDE OLDUKLARINA DAİR BİRÇOK HUSUS VAR"



Özgür Özel ile ilgili de konuşan Şentop, "Hatta dün konuşan arkadaş Manisa'da, FETÖ'den ki FETÖ tabiri de kullanılıyor o zaman, 'FETÖ diye ifade edilen bir cemaat, hizmet hareketi.' diyor. 'Görevlilerini, mensuplarını ziyaret ettik.' diyor. Dolayısıyla 15 Temmuz'a kadar olan süreçte yoğun bir şekilde proje bazlı cürüm işleme konusunda iş birliği içerisinde olduklarına dair birçok husus var. Onun için bu konuları açmayalım. Bu konularda önemli olan bir terör örgütü ithamından sonra onunla iş birliği olma konusudur. Bunu yapanların da kimler olduğu mahkeme kararlarıyla da yakın çevrelerindeki kişilerin aldığı cezalarla da bu sabittir." dedi.



"BİZİM ÇOCUKLARIMIZ, AİLELERİMİZ SİYASET YAPMIYOR"



Mustafa Şentop, siyaseti kendilerinin yaptığını belirterek, "Bizim çocuklarımız, ailelerimiz siyaset yapmıyor. Bunlarla ilgili birtakım mesnetsiz ithamları, iftiraları dile getirmek siyasette alçaklıktır. Dün bu konuda benim oğlum Mehmet Selahattin Şentop ile ilgili birtakım ifadeler de söylüyor. 2013 SBS sınavlarında 100 sorunun 100'ünü de doğru yapması, 'Soruların çalındığı dönemde falan' gibi bir ifadeyle bir şaibe ortaya atmaya çalışıyor." diye konuştu.,



