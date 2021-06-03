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İmamoğlu İstanbullu'nun parasını CHP'ye yedirdi!

Göreve geldiği günden bu yana vatandaşa hizmet yerine eziyet eden CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yönetiminin Ağustos ayında kış çalışması yaptığı ortaya çıktı. Konuyla ilgili konuşan İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, tespitin Sayıştay raporunda yer aldığını belirterek, “İstanbul’un yazını kışa çevirmeyi de başardınız. İstanbulluların parasını çarçur etmenize müsaade etmeyeceğiz” dedi.

Güncel / 3 Haziran 2021 Perşembe 19:25
İmamoğlu İstanbullu'nun parasını CHP'ye yedirdi!

İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, denetim raporlarında ve Sayıştay raporlarında bu durumun gün yüzüne çıktığını söyleyen Göksu, "İBB'de ihaleler şeffaf yapılmamaktadır. 'İhaleleri canlı yayınlayacağım' diyen bu yönetim, kendi yandaşlarına vermek için yüksek bütçeli ihaleleri bölüştürmektedir" diye konuştu.



"İHALELER EN YAKIN CHP'LİYE GİDİYOR"

"İhaleleri canlı yayınlayacağım diyen bu yönetim, kapalı kapılar ardında yaptığı pazarlık usulü ihalelerle en düşük teklif vereni değil, en yakın CHP'liyi seçmektedir" diyen Göksu, CHP'li İBB yönetiminin yaptığı ihalelerle İstanbulluları zarara uğrattığını belirterek şunları söyledi:

"Bizim dönemimizde yıllık 400 milyon TL olan toplu taşıma işi Yenikapı'da araç şovu yapan bu yönetim döneminde yüzde 100'den fazla artarak 854 milyon TL'ye yükselmiştir. Benzer şekilde bizim dönemimizde yıllık 204 Milyon TL bakım onarım gideri yapılırken bu yönetim döneminde 6 kattan fazla artarak 1 Milyar 318 Milyon TL'ye yükselmiştir.

Önemli bir husus da şudur ki, bizim dönemimizde ihaleler yaklaşık maliyet üzerinden yüzde 20 civarında indirimle yapılırken bu yönetim döneminde sadece yüzde 1-2 indirimle gerçekleştirilmektedir. Alt yüklenici tarafından 4 milyona yapılan bir işi, İBB 32 milyon TL'ye ihale ederek 28 Milyon TL zarara uğratmıştır.

İstanbullunun parası her geçen gün hoyratça harcanmaktadır. İBB bünyesinde koordinatörlük yapan birinin firmasına milyonluk ihaleler verilmiştir. AK Parti döneminde 7 liraya alınmış bir ekmek arası kaşar 29 lira gibi fahiş bir rakama satın alınmıştır. Bunlar gibi onlarca şaibeli ve usulsüz ihale orta yere saçılmaktadır."

"AĞUSTOSTA KIŞ ÇALIŞMASI YAPMIŞLAR"

İBB yönetiminin, Sayıştay raporunda yer alan tespite göre Ağustos ayında kış çalışması işi yaptığını açıklayan Göksu, "Sayıştay raporunda böyle bir tespit var. 31 Mart'ta bitmesi gereken 'kış şartları ile mücadele çalışmaları' işinin süresini Ağustos ayı sonuna kadar uzatmışlar. Yahu arkadaş. İçinizde hiç mi aklı başında bir adam yok? İçinizden hiç kimse 'yok arkadaş bu kadar da olmaz' demiyor mu? Sonunda İstanbul'un yazını kışa çevirmeyi de başardınız. Buradan İstanbullular adına Sayın Başkan'ı ve yönetimini uyarıyorum: İstanbulluların parasını çarçur etmenize müsaade edemeyiz, etmeyeceğiz. İstanbullunun emaneti olan her bir kuruşun hesabını vermek zorundasınız" ifadelerini kullandı.

Ak Parti

 
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