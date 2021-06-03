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Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan deniz salyası açıklaması: Acil eylem planı hazırlıyoruz

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Marmara Denizi'ni saran musilaj ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum, bu sorunla ilgili acil eylem planı hazırladıklarını belirtti, "Pazar günü milletimizle paylaşacağız" dedi.

Güncel / 3 Haziran 2021 Perşembe 12:40
Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan deniz salyası açıklaması: Acil eylem planı hazırlıyoruz

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Konya'da düzenlenen bir programda açıklamalar yaptı. Bakan Kurum, Marmara Denizi'nde sıkça görülmeye başlayan ve büyük bir sorun haline dönüşen musilaj olayı ile ilgili değerlendirme yaptı. Bakan Kurum, sorunun çözümü üzerinde çalıştıklarını, bir acil eylem planı oluşturduklarını söyledi.

'PAZAR GÜNÜ MİLLETİMİZLE PAYLAŞACAĞIZ'

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, deniz salyası sorununa ilişkin yaptığı açıklamada pazar gününü işaret etti. Kurum, milletle sorunun çözümüne ilişkin atılacak adımların paylaşılacağını söyledi.

Kurum, 'Müsilajın sebebi sıcaklık artışı, kirlilik ve iklim değişikliği sebebiyle su hareketliliğinin azalması. Burada önemli olan şu; kirliliğe sebebiyet veren sanayi tesisi, atıksu arıtma tesisi sayı ve kalitesinin artırılması. Geleceğe yönelik tesislerin kalitesine ilişkin projelerin takipçisiyiz, pazar günü atacağımız adımları milletimizle paylaşacağız. Acil eylem planı hazırlıyoruz.' dedi.

 
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