USD (Alış - Satış) : 8,27 - 8,28 EURO (Alış - Satış) : 9,96 - 9,98
 

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan ve İsrail Savunma Bakanı Gantz Washington'da görüştü!

ABD'nin başkenti Washington'da bir araya gelen ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ve İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, bölgedeki son gelişmeleri görüştü.

Dünya / 3 Haziran 2021 Perşembe 20:58
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan ve İsrail Savunma Bakanı Gantz Washington'da görüştü!

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Emily Horne, yaptığı yazılı açıklamada, Sullivan'ın bugün Washington'da bir araya geldiği Gantz ile bölgedeki son gelişmeleri ele aldığını aktardı.

Görüşmede, ABD ile İsrail arasında bölgesel güvenlik konularındaki yakın ilişkilerin sürdürülmesinin de gündeme geldiğini belirten Horne, 'Sullivan, Biden'ın İsrail'in meşru müdafaa hakkına sarsılmaz desteğini ve Demir Kubbe Sistemine destek de dahil ABD-İsrail güvenlik ortaklığının tüm açılardan güçlendirilmesine olan taahhüdünü bir kez daha dile getirdi.' ifadesine yer verdi.

Horne, Sullivan ve Gantz'ın Gazze'deki mevcut durum konusunda da görüş alışverişinde bulunduğunu kaydederek, 'Sullivan, acil insani yardımın Gazze halkına ulaşabilmesini sağlamanın öneminin altını çizdi.' bilgisini paylaştı.

Bölgede istikrarın, barış ve güvenliğin artırılmasına yönelik adımların sadece İsrail ve Filistinlilerin değil tüm bölgenin yararına olacağı konusunun görüşüldüğünü belirten Horne, Sullivan ve Gantz'ın İran'ın 'saldırgan davranışlarına' karşı endişelerini dile getirdiğini bildirdi.

Horne, 'Sullivan ve Gantz, ABD ve İsrail'in bölgedeki stratejik önceliklerini ilerletmek için gelecek haftalarda yakın ilişki içinde olması konusunda mutabık kaldı.' ifadesini kullandı.

İsrail

 
YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

Eda Doğan
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Kürşad Berkkan

PAPA’NIN IRAK’TA SABİ CEMAATİNE VERDİĞİ GİZEMLİ KİTAP : SİDRA

Kürşad Berkkan
Kemalettin İsaoğlu

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu
TÜRKER AKINCI

84 Ve 94 Ruhları...

TÜRKER AKINCI
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement