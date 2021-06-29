Zafer Şahin 'Katar yalancılarına' rakamlarla cevap verdi

Başta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere Odatv gibi bazı medya kuruluşlarının Katarlı öğrencilerin Türkiye'de sınavsız tıp eğitimi alabileceği yönündeki iddialarına gazeteci Zafer Şahin rakamlarla yanıt verdi.



CNN Türk televizyonunda Ahmet Hakan'ın moderatörlüğünü yaptığı 'Tarafsız Bölge' programına konuk olan gazeteci Zafer Şahin, 2018 yılında bin üniversite öğrencisinden yurt dışında tıp eğitimi almak isteyen sadece 27 Katarlı öğrencinin bulunduğunu söyledi.



Şahin, konuşmasında 'Biz büyük ülkeyiz. Bizim tıp alanında geldiğimiz nokta belli. Biz tıp alanında bu ülkelerin önündeyiz, onlar bizi tercih ediyorlar.' dedi.



