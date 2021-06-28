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Uğur Dündar'dan Aslı Baykal'a jet yanıt: Acaba siz Halk TV'yi CHP'nin parasıyla mı aldınız?

Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal ile gazeteci Uğur Dündar'ın kavgası giderek kızışıyor. Baykal, Dündar'ın Halk TV'yle ilgili eleştirisine yanıt vermiş, "The Marmara Otel'de yaptığımız görüşmede genel yayın yönetmeni olmak istediniz, reddedince hakkınızı helal etmez oldunuz" demişti. Dündar'ın cevabı gecikmedi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Dündar, "Sn.Aslı Baykal, Halk TV' Baykal ailesininken, 7 yıl boyunca tek kuruş almadan reyting rekorlu programlar yaptım. Acaba siz Halk Tv'yi kaç paraya aldınız? Faturanız var mı? Yoksa Tv CHP'nin parasıyla mı alındı?" ifadelerini kullandı.

Güncel / 28 Haziran 2021 Pazartesi 17:21
Uğur Dündar'dan Aslı Baykal'a jet yanıt: Acaba siz Halk TV'yi CHP'nin parasıyla mı aldınız?

Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal, bir dönem Halk TV'de program yapan Uğur Dündar'ın kendisine yönelik eleştirilerine cevap verdi. Baykal, Uğur Dündar'a Twitter hesabından verdiği yanıtta,'Uğur Dündar hakkımda tweet atmış. Beni engellemiş o yüzden hesabından yazamadım, cevabım şudur: Tazminatlarını vererek işçileri işten çıkarmak bir işveren hakkıdır' ifadelerini kullandı.

'Reddedilince hakkınızı helal etmez oldunuz'

'The Marmara Otel'de yaptığımız görüşmede genel yayın yönetmeni olmak istediniz, reddedince hakkınızı helal etmez oldunuz' ifadesini kullanan Baykal, 'Her zaman 'Tek kuruş almadım' diyorsunuz, yaptığınız business class uçuş biletlerini kanalımız ödedi; Ege bölgesinde de hatırlarsınız, bazı temsilcileriniz vardı' dedi.



Baykal ailesini eleştirmişti

Uğur Dündar, Twitter hesabında yaptığı paylaşımda 'Aslı Baykal, 31 Mart seçim zaferinin yaşandığı gece, sabaha kadar çalıştırdığı emekçileri kullanılmış eşya gibi kapı önüne bıraktığında, hem kızı, hem de Deniz Bey, benim gözümde bitmişti. 7 yıl süreyle markalaşmasına büyük katkıda bulunduğum Halk TV'den bu nedenle ayrılmıştım' demişti.



Dündar, daha sonra 'Yanlış anlaşılmasın. Ben Halk TV'den Baykal Ailesi'nin sahipliği döneminde ayrılmıştım. Halk TV'nin yeni sahibinin Baykallarla hiçbir ilgisi yok.' ifadesini kullanmıştı.



' Halk TV'yi kaç paraya aldınız?'

Öte yandan Uğur Dündar, Aslı Baykal'ın kendisiyle ilgili açıklamalarına yönelik konuştu. Dündar, Twitter'dan verdiği yanıtta şu ifadeleri kullandı: 'Sn.Aslı Baykal, Halk TV' Baykal Ailesi'ninken, 7 yıl boyunca tek kuruş almadan reyting rekorlu programlar yaptım. Acaba siz Halk Tv'yi kaç paraya aldınız? Faturanız var mı? Yoksa Tv CHP'nin parasıyla mı alındı? (Not:Halk TV'nin yeni sahibi parayı bastırdı ve hakkıyla satın aldı.)'


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