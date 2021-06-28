Ölümcül 'Kara Mantar' hastalığı hızla yayılıyor!

Koronavirüs salgını dünyayı derinden sarsarken yeni bir salgın daha etkisini göstermeye başladı.



Hindistan'da yayılan kara mantar (mukormikoz) hastalığı 3 binden fazla insanın ölümüne neden oldu.



40 BİNDEN FAZLA İNSAN HASTALIĞA YAKALANDI



Hint basınındaki haberlere göre Sağlık Bakanı Harsh Vardhan, bugüne kadar 40 bin 845 kişide kara mantarın saptandığını, bu kişilerin yaklaşık yüzde 85'inin daha önce Kovid-19'a yakalandığını ve yüzde 64'ünün diyabet hastası olduğunu bildirdi.



Vardhan, kara mantar nedeniyle şimdiye kadar 3 bin 129 kişinin hayatını kaybettiğini ifade etti.



KORONAVİRÜSÜ ATLATANLAR YAKALANIYOR



Uzmanlar, Kovid-19'u atlatanların yakalandığı ve halk arasında "kara mantar" olarak adlandırılan mukormikozun bazı durumlarda ölümcül olabileceğine dikkat çekiyor. Tüm Hindistan Tıp Bilimleri Enstitüsü (AIIMS), diyabet hastalarının kara mantar enfeksiyonuna yakalanmada yüksek riskli kişiler olduğu bilgisini paylaştı.