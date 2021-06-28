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Kriptonun kaynağı: FETÖ’nün holdingi üzerinden kamuya 5 bin kişi yerleştirmişler

Kaynak Holding dosyası yeniden açıldı. İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nde kurulan özel ekip, holdinge bağlı şirket, dernek ve vakıfların bilgisayarlarından silinen verileri kurtarmayı başardı. 93 milyon veriye ulaşıldı. İlk incelemelerde, FETÖ’nün “Kamuya sızın” talimatı ortaya çıkarıldı. KPSS’ye giren 5 bin 238 holding çalışanı, örgüt için büyük önem taşıyan kamu kurumlarına yerleştirilmiş. Yeni operasyon dalgasıyla kriptolar tespit edilecek ve FETÖ’nün kaynağı kurutulacak.

Güncel / 28 Haziran 2021 Pazartesi 09:30
Kriptonun kaynağı: FETÖ’nün holdingi üzerinden kamuya 5 bin kişi yerleştirmişler

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, FETÖ'nün en büyük finans kaynağı olan ve henüz deşifre edilememiş kripto birimlerinin bulunduğu Kaynak Holding dosyasını yeniden açtı. İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın talimatıyla Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde oluşturulan özel ekip, Kaynak Holding'ten elde edilen milyonlarca veriyi inceleme altına aldı. Holdinge bağlı 72 şirket, dernek ve vakfa ait dijital dokümanları tekrar inceleyen Mali Suçlar polisi, FETÖ'nün Kaynak Holding üzerinden kamuya nasıl sızdığına ulaştı.

SİLİNEN VERİLER KURTARILDI

17-25 Aralık sürecinin akabinde FETÖ'nün “bilgisayarları temizleyin” talimatıyla silinen verilerin bir kısmı özel programlarla geri getirildi. Holding bünyesinde faaliyet gösteren şirket, dernek ve vakıfların bilgisayarlarına el koyan ekipler 93 milyon veriye ulaştı. İncelenmeyen verileri titizlikle ayıran polis, özel yazılımlarla derinlemesine araştırma başlattı. Bu kapsamda FETÖ'nün Kaynak Holding üzerinden mail yoluyla gönderdiği mesajlar ortaya çıktı. Pensilvanya'da örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in yanında bulunan FETÖ'cüler talimatları holdingteki birim müdürlerine göndermiş, onlar da bu talimatları kendi mail gruplarına yönlendirmiş.

KAMUYA BÖYLE SIZDILAR

İncelenen ilk verilerde örgütün “Kamuya sızın” talimatı ortaya çıkarıldı. Yine Pensilvanya'daki FETÖ'cüler tarafından gönderilen maillerin birim nüdürleri tarafından alt mail gruplarına yönlendirildiği belirlendi. Polis bu maillerde, Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (KPSS) giren holding çalışanlarından puan bilgilerinin istendiğini tespit etti. Puanları alınan Kaynak Holding ve ona bağlı şirketlerden henüz tespit edilebilen 5 bin 238 kişinin, örgüt için büyük önem taşıyan kamu kurumlarına atamalarının yaptırıldığı ortaya çıktı. Böylece ‘Fuat Avni' benzeri binlerce ‘bilişimci' kamuya sızdı.

312 FETÖ'CÜ TUTUKLANDI

Kaynak Holding'e yönelik bugüne kadar 13 ayrı operasyon yapıldı. İncelenen veriler üzerinden sadece İstanbul'da 1050 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Yine elde edilen verilerden ulaşılan 3 bin 500 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Kaynak Holding'e yönelik operasyonlarda 312 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. 90 milyondan fazla verinin incelenip çözümlenmesinin ardından Kaynak Holding'e yönelik peş peşe operasyonların yapılacağı ve FETÖ'nün kaynağının kurutulacağı öğrenildi.

Özel Twitter eğitimi

Örgüt yöneticilerinin 2014 yılının Ocak ayında holdingteki birim müdürlerine gönderdiği maillerde “Twitter kullanım bilgileri” tespit edildi. Periyodlar halinde holdinge bağlı bir şirketin Bağcılar'daki merkezine götürülen çalışanlara, “Twitter kullanım eğitimi” verilmiş. Eğitimlerde “profil oluşturma”, “FETÖ'nün gündem oluşturma çabalarına destek verme” ve “örgütün merkez hesaplarından ‘Sosyal Pencere'nin paylaşımlarına destek olunması” gibi konular hakkında bilgi verilmiş.

İş bulma komisyonu kurmuşlar

Milyonlarca veriyi titizlikle inceleyen Mali Şube polisleri, FETÖ'nün 15 Temmuz'dan sonra iş bulma komisyonu oluşturduğunu tespit etti. Kaynak Holding bünyesinde kurulan komisyona, darbe girişiminden sonra kamudan ihraç edilen ve tutuklu olmayan FETÖ'cülerin iş bulmak için başvuruda bulunduğu belirlendi. FETÖ'nün, kamudan ihraç edilen örgüt mensuplarını, FETÖ'ye yakın olan ve deşifre olmamış özel şirketlerde işe yerleştirdiği, maaşlarından da himmet kesintisi yaptığı polis ekiplerince ortaya çıkarıldı.

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