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İstanbul'da korkutan görüntü: Rengi değişti, balıklar öldü

Büyükçekmece Gölü'nün deniz ile arasında kalan bölgesinin kirlilik nedeniyle rengi değişti. Çevresine yoğun bir kötü koku yayan gölde ayrıca balık ölümleri meydana geldi.

Güncel / 27 Haziran 2021 Pazar 15:42
İstanbul'da korkutan görüntü: Rengi değişti, balıklar öldü

Kötü kokudan rahatsız olan çevre sakinleri de uzun zamandır toplu balık ölümlerinin yaşanmadığını söyledi.

12 yıldır Büyükçekmece'de yaşayan Hüseyin İnan, '2009 yılından bu yana Büyükçekmece'de yaşıyorum. İlk defa böyle bir pislikle karşılaştık. Sadece balıklar değil bir sürü canlı ölmüş. Her hafta buraya gelip ekmek atıyorum balıklar, ördekler yesin diye. Hiçbir şey ekmeği yemedi.'

1 HAFTA ÖNCE YOKTU

Demek ki öyle bir seviyeye gelmiş ki hiçbir canlı yaşamıyor. Bir hafta önce geldiğimde böyle bir şey yoktu. Artık sadece yetkililer de değil bütün vatandaşların önlemini alması lazım. Artık denizlere çöp atmayalım' dedi.

Gölün son hali havadan da görüntülendi.


Hüseyin İnan

 
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