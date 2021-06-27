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CHP LGBT'lilerin 'Onur Haftası'nı kutladı! Canan Kaftancıoğlu'na tepki yağdı

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu LGBT’lilerin Onur Haftası’nı sosyal medyadan kutlayarak, “Nefret söyleminin silindiği, ayrımcılığın yok olduğu, eşitliğin ve özgürlüğün hüküm sürdüğü bir dünya mümkün.. #Pride2021 #OnurHaftası” ifadelerini kullandı. Bu ifadeler sonrası sosyal medyadan Kaftancıoğlu’na tepki gösterildi. Erhan Balcı isimli sosyal medya kullanıcısı Kaftancıoğlu’na hitaben “Atatürk'e Atatürk deme, terör gruplarının elebaşlarını komutan diye paylaş, Türkler Ermenilere soykırım yaptı imasında bulun, CHP’de taciz tecavüz mağdurlarını görmezden gel... En sonunda da sapkın, çukur, rezil eğilimleri normal göster. Senin bir tane doğru işin olmaz mı?” diye sordu. İşte Canan Kaftancıoğlu'na tepkilerden bazıları!

Siyaset / 27 Haziran 2021 Pazar 15:00
CHP LGBT'lilerin 'Onur Haftası'nı kutladı! Canan Kaftancıoğlu'na tepki yağdı



Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), LGBT Hareketi'ne desteğini sürdürmeye devam ediyor. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da sosyal medya hesabından LGBT'lilerin Onur Haftası'nı kutlayarak, "Nefret söyleminin silindiği, ayrımcılığın yok olduğu, eşitliğin ve özgürlüğün hüküm sürdüğü bir dünya mümkün.. #Pride2021 #OnurHaftası" ifadelerini kullandı.

KAFTANCIOĞLU'NA SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI

LGBT'lilerin Onur Haftası'nı kutlama paylaşımı yapan CHP'li Canan Kaftancıoğlu'na sosal medyadan tepki yağdı. Sosyal medya kullanıcısı Rumeysa Soğanyemez, "Sizin özgürlük anlaşınız batsın" derken, Erhan Balcı, "Atatürk'e Atatürk deme, terör guruplarının elebaşlarını komutan diye paylaş, Türkler Ermenilere soykırım yaptı imasında bulun, CHP'de taciz tecavüz mağdurlarını görmezden gel... En sonunda da sapkın, çukur, rezil eğilimleri normal göster. Senin bir tane doğru işin olmaz mı?" diye sordu.

"HAYATLARI NEFRET, AYRIMCILIK, İFTİRA. BU 'ERDEM' ANCA LGBT İÇİN AKILLARINA GELİYOR"

Sosyal medya kullanıcısı olan Eyüp Gökhan Özekin ise Kaftancıoğlu'nun paylaşımını alıntılayarak, "Yaza 18 yaşa kadar aşılanır' diyen Sağlık Bakanına nefretle hakaret ettiği twet duruyor. Özür dilemedi. Lideri daha dün nefretle sınav iftirası attı, yalan çıktı, özür dilemedi. Hayatları nefret, ayrımcılık, iftira. Bu 'erdem' anca LGBT için akıllarına geliyor. Ne denir ki?" ifadelerini kullandı.

"BUNLAR HER ŞEYİ ÖZGÜRCE SÖYLER BİZ SÖYLERSEK NEFRET SÖYLEMİ ONLARIN İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ"

Bir diğer sosyal medya kullanıcısı Umut Nimet Ataş ise Kaftancıoğlu'nun LGBT paylaşımına tepki göstererek, "Alın size onursuzluğu onur diye tanıtan bir siyasetçi! Çok şey söylenir ama susuyorum çünkü bu ülkede bunlar her şeyi özgürce söyler biz söylersek nefret söylemi onların ifade özgürlüğü" dedi.

ŞEHİT ANALARINA GÖSTERMEDİKLERİ İLGİYİ LGBT'YE GÖSTERİYORLAR

Başka bir sosyal medya kullanıcısı Abidin Erdemsoy ise "Şehit analarına göstermediği ilgiyi topa, lezbiyene gösteren Cehape zihniyeti" diyerek tepkisini dile getirdi.

"TÜRKİYE CUMHURİYETİ NE HOLLANDA'YA BENZER NE KÜBA'YA"

MHP Esenler İlçe Başkanı Suat Yılmaz, Kaftancıoğlu'na sosyal medyadan "Onursuz insanların onurdan bahsettiği dünyada, el birliği içinde LGBT ve bütün Türk- İslam düşmanlarını kutsayan siyasi taşeronlar CHP, HDP, İP, TİP, TKP. Katil taşeronlar FETÖ, PKK, sol örgütler ve türevleri burası Türkiye Cumhuriyeti ne Hollanda'ya benzer ne Küba'ya..!" diyerek tepki gösterdi.

CHP TEŞKİLATLARI DA LGBT ONUR HAFTASINI KUTLAMIŞTI

CHP Başakşehir Gençlik Kolları, CHP Esenler İlçe Başkanlığı, CHP Muratpaşa İlçe Başkanlığı, CHP Fatih Gençlik Kolları, CHP Pendik İlçe Başkanlığı, CHP Sarıyer Gençlik Kolları, Kadıköy Belediyesi gibi CHP teşkilatları da LGBT Onur Haftası'nı kutlayan paylaşımlar yapmıştı.

HollandaKübaSarıyer

 
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