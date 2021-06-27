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AK Parti'de yeni dönem: 11 milyon için kollar sıvandı

AK Parti, pandemi nedeniyle yavaşlayan çalışmalarına, önümüzdeki aydan itibaren eskisinden de daha hızlı bir şekilde başlayacak. Milletvekilleri ve bakanlar, tüm teşkilat üyeleri tam kadro sahaya inecek, gidilmedik yer, çalınmadık kapı bırakmayacak. Bu süreçte iki önemli hedef olacak. 11 milyon kayıtlı üye tek tek aranıp hal hatır sorulurken, gençlere dönük projelerin geliştirilmesi çalışmalarına da başlandı.

Siyaset / 27 Haziran 2021 Pazar 13:13
AK Parti'de yeni dönem: 11 milyon için kollar sıvandı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, son dönemde yapılan bütün toplantılarda milletvekillerinden teşkilatlara kadar herkese sahada olunması talimatı veriyor. Bu çerçevede gerekli hazırlıklar tamamlandı. 1 Temmuz itibari ile hızlı bir çalışma dönemi de başlayacak. TBMM kapanır kapanmaz milletvekilleri de seçim bölgelerine gidip yaz boyunca vatandaş ile iç içe olacaklar.

11 MİLYON ÜYE İLE SICAK TEMAS

Son dakika haberine göre AK Parti Teşkilat Başkanlığı tüm il yönetimlerini arayıp önümüzdeki dönemde partinin 11 milyon kayıtlı üyesinin tek tek aranmasını istedi. Bu çerçevede il, ilçe ve belde yönetimleri, kadın ve gençlik kolları her gün binlerce vatandaş ile görüşmeye başladı. Açılan telefonlarda önce hal hatır soruluyor. Vatandaşların sorunları dinleniyor.

Bu yolla seçmenin parti ile gönül bağlarının güçlenmesi sağlanırken, bir yandan da aktarılan sorunların çözümüne ilişkin adımlar atılıyor.

GENÇLER HEDEF KİTLESİ

AK Parti'nin odaklanacağı konulardan biri de gençler olacak. AK Parti'nin kendi yaptırdığı anketlere göre parti, gençler arasında birinci sırada çıkıyor. AK Parti'yi CHP takip ediyor. AK Parti'nin genel oyu yüzde 40 civarında görünüyor. Ancak 18-24 yaş grubunda yine birinci parti olmasına karşın, bu dilimdeki oy oranı genel oy oranlarının 6-7 puan altında, yani yüzde 33-34'ler civarında çıkıyor. AK Parti'ye, son birkaç seçimdir bu yaş grubunda genel ortalamalının 5-6 puan altında oy geliyor.

Anketlerde, gençler arasında yüzde 5-6'lık bir grup "oy vermem" demiyor. Bu durum, AK Parti'ye karşı gençlerde bir siyasi kredi olduğunu gösteriyor. Gençlerin kazanılması, partiye oy vermelerinin sağlanması için de yeni stratejiler geliştirilmesi planlanıyor.

Ak PartiRecep Tayyip Erdoğan

 
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