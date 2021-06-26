Sağlık Bakanı Koca: Dün saat 24’e kadar 997 bin doz aşı yapıldı

Türkiye koronavirüse karşı aşılama sürecini başarıyla sürdürüyor. Sağlık Bakanı Koca, sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Aşı yaptırmak üzere, dün saat 24.00'e kadar sağlık kurumlarımıza 997 bin kişi geldi, 997 bin doz aşı yapıldı." ifadelerine yer verdi.
Sağlık Bakanı Koca: Aşı yaptırmak üzere, dün saat 24'e kadar sağlık kurumlarımıza 997 BİN kişi geldi, 997 bin doz aşı yapıldı. Zaman kaybetmeden aşı olmanın önemini bilseler, şu an aşılarını erteleyenler, aşı yaptıranlara teşekkür eder. Bekleyip risk almayalım. Randevumuzu alıp, aşımızı olalım.