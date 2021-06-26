Sağlık Bakanı Koca: Dün saat 24’e kadar 997 bin doz aşı yapıldı

Sağlık Bakanı Koca: Dün saat 24’e kadar 997 bin doz aşı yapıldı

Türkiye koronavirüse karşı aşılama sürecini başarıyla sürdürüyor. Sağlık Bakanı Koca, sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Aşı yaptırmak üzere, dün saat 24.00'e kadar sağlık kurumlarımıza 997 bin kişi geldi, 997 bin doz aşı yapıldı." ifadelerine yer verdi.