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Çılgın proje için tarihi gün! Kanal İstanbul'un temeli Başkan Erdoğan'ın katılımıyla atılıyor

Cumhuriyet tarihinin en önemli projelerinden olan Kanal İstanbul'un ilk köprüsü için temel Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla atılıyor. Köprü, Sazlıdere Barajı üzerine kurulacak. Hazırlık aşamasıyla birlikte yapımı 7 yıl sürecek proje Türkiye'yi dünyada bir üst lige taşıyacak. Törende konuşan Bakan Karaismailoğlu, “Simülasyonlarımıza göre, Kanal İstanbul, seyir güvenliği açısından İstanbul Boğazı'ndan 13 kat daha güvenli olacak” dedi. Bakan Karaismailoğlu, "Köprümüz 45 kilometrelik Başakşehir-Bahçeşehir-Hadımköy yolunun bir parçası olmakla birlikte Kanal İstanbul’un Sazlıdere kesiminin de geçişini sağlayacaktır” şeklinde konuştu. Son dakika haberine göre Başkan Erdoğan törende önemli açıklamalarda bulunuyor.

Güncel / 26 Haziran 2021 Cumartesi 13:16
Çılgın proje için tarihi gün! Kanal İstanbul'un temeli Başkan Erdoğan'ın katılımıyla atılıyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, İBB başkanlığından bugüne 'rüyam' dediği ve başbakan iken 27 Nisan 2011'de 'çılgın proje' olarak kamuoyuna duyurduğu Kanal İstanbul, ilk köprünün temel atma töreniyle fiilen hayata geçiriliyor.

Başkan Erdoğan, törende önemli açıklamalarda bulunuyor. Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Ülkemizin gelişmesi yolunda atılan adımlara bir yenisini ekliyoruz. Bugün Türkiye'nin kalkınmasında yeni bir dönem başlatıyoruz. Bugün Kanal İstanbul projesinin ilk köprüsünün temelini atıyoruz. Ülkemize, milletimize, İstanbul'umuza hayırlı olmasını diliyorum.

İstanbul'dan günümüzde 45 bin gemi Boğaz'dan geçiyor. Şehir içinde sadece 54 iskelede 500 binlik insan trafiği sözkonusudur. Her sınıftan ve kapasiteden çok yoğun bir gemi trafiği yaşanıyor. Boğaz'dan geçen gemilerin boyları 50 metreden 350 metreye kadar yükseldi. Bu şehir için ciddi bir risk anlamına geliyor. Çok farklı yükler taşıyan gemilerin kaza yapmaları durumunda denizimizdeki doğal canlıların da yaşamları çok büyük yıkım yaşıyor.

Yaşı ilerlemiş İstanbulluların Boğaz'da haftalarca yanan gemi hafızalarındadır. Buradan Z kuşağına sesleniyoırum. Bu olan bitenler 19-20 yıldır olan bizler neleri gerçekleştirdik, hangi adımları attık, bunları bilmeniz gerekiyor. Kabataş'ta dev bir svaş gemisinin karaya sürüklenmesinin yarattığı endişeyi unutmadık. Büyük gemilerin geçişi için Boğaz'ın kapatılmak zorunda olması ciddi soruna yol açıyor. Yapılan projeksiyonlar, 2023'te buradan geçecek gemi sayısının 78 bine ulaşacağını gösteriyor. İstanbul'dan güvenli geçiş sayısı 25 bindir. Ev ve sanayi atıklarının kirlettiği İstanbul Boğazı alarm zillerini çalmaya başlayalı çok oldu. Marmara'daki müsilaj sorunu... Nedir, bu durum diye, yandık diyoruz.

AYRINTILAR GELİYOR...

Ak PartiİstanbulKanal İstanbulRecep Tayyip Erdoğan

 
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