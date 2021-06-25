Survivor Poyraz Kimdir? Survivor 2021 Finalisti Yiğit Poyraz Kaç Yaşında?

Survivor finalistlerinin belli olmasının ardından Survivor Poyraz’ın hayat hikayesi gündem oldu! Heyecanlı bir yayın döneminin sonuna gelinirken Survivor finalistleri açıklandı! Gün gece yayınlanan Survivor yarı final bölümü sonrasında Survivor Poyraz kimdir? Survivor Poyraz hayat hikayesi , Survivor poyraz kaç yaşında? Soruları soruldu. İşte Survivor Poyraz hakkında…
Survivor yarı finalinin yayınlanmasının ardından Survivor Poyraz'ın hayat hikayesi yeniden merak edildi. Aleyna ile SMS'e çıkarak 2021 Survivor finaline adını yazdıran Survivor Poyraz, şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı. Peki, Survivor Poyraz kimdir? Survivor Poyraz kaç yaşında? Survivor Poyraz'ın boyu kaç?
Survivor Poyraz kimdir sorusu Survivor izleyicisinin yarı finalden sonra en çok sorduğu sorular arasında yerini aldı. Yarışmanın merak edilen isimlerinden olan Survivor Poyraz, sezon sürecinde başarısıyla beğeni topladı. Tam adı Yiğit Poyraz olan başarılı yarışmacı, 1994 yılında dünyaya gelmiştir. 8 yaşından beri basketbol oynayan Survivor Poyraz, Muğla'da büyümüş ardından İzmir'de uzun süre yaşamıştır.
2009 yılında Eobert Koleji'ni yatılı olarak kazanmasının ardından İstanbul'a yerleşmiştir. 2015 yılında ise Boğaziçi Üniversitesi işletme bölümünde eğitim görmeye başlamıştır. Survivor Poyraz kimdir? Sorusunu soran kişiler bu bilgileri veren Poyraz, 1 yıl da Sdney Uni'de exchange programına katılmıştır.