Sözcü'nün haberi yine yalan çıktı! 'Katarlı gençler sınavsız girecek' algısına büyük tepki

Sözcü Gazetesi, 'Katarlı gençler sınavsız girecek' başlıklı bir habere imza attı. Sözcü algı operasyonu içeren haberinde Katarlı gençlere Türkiye'de sınavsız tıp, diş hekimliği, eczacılık eğitimi hakkı verildiği ifade edildi. Ancak Türkiye ile Katar arasında 'Askeri Sağlık Alanı'nda Eğitim ve İşbirliği' protokolü imzalandığını belirtse bile bir algı operasyonu yaparak, sanki tüm öğrencilere böyle bir imkân sağlanmış gibi haber servis edildi. Oysa sadece Katar ile Türkiye arasında askeri öğrencilerin değişim programına dair karşılıklı okutulmasına dair bir protokol olduğu biliniyordu. Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) saatler kale servis edilen dezenformasyon içeren haberler sosyal medyada da yayılmaya başlandı.



'KATAR TÜRKİYE'DE SINAVSIZ ÖĞRENCİ OKUTACAK' İDDİASI KÜLLİYEN YALANDIR.



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Tanıtım ve Medya Başkanı Hamza Dağ, sosyal medya hesabından algı oluşturan 'Katarlı gençler sınavsız girecek' haberleriyle ilgili bir açıklama yaptı. Dağ, sosyal medya hesabından 'Bugün sosyal medyada yayılmaya çalışılan 'Katar Türkiye'de sınavsız öğrenci okutacak' iddiası külliyen yalandır. Katar ile yapılan anlaşma, askeri öğrencilerin değişim programı çerçevesinde karşılıklı olarak okutulmasına ilişkindir' dedi.







'SİZ BU YALANCILARA BAKMAYIN, SINAVINIZA ODAKLANIN'



Dağ, muhalefetin yalana başvurduğunu belirterek, 'Maalesef muhalefet ve sosyal medyadaki tetikçileri, her türlü yalana başvurmayı sürdürmekte ve bu uğurda gençlerimizin zarar görmesini bile göze almaktadır. Gençler. Siz bu yalancılara bakmayın, sınavınıza odaklanın. Hepinize başarılar diliyorum' ifadelerini kullandı.



CHP GENEL BAŞKANI KILIÇDAROĞLU DA YALANA SARILDI



Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yalan haberi T24 haber sitesinden yalan haberi paylaşarak, 'Kendi gencine bu kadar sevgisiz bu kadar saygısız bir iktidar işte. Hiç mi utanmıyorsunuz bunları yaparken ey Ak Parti? Aranızda biriniz çıkıp da bu adaletsizdir diyemedi mi? Bizim çocuklar o okullara girebilmek için bütün gençliklerini heba ediyorlar! Gençler merak etmeyin, koca ülkeyi Kataristan'a döndüren bu zihniyeti tarihin tozlu sayfalarına göndereceğiz, son çırpınışları. Bu protokolleri de yırtıp atacağız' ifadelerini kullandı







'BU TWEETİN ALTINDA EZİLECEKSİN!'



AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki göstererek, '#YKS'ye saatler kala attığın bu tweetin altında ezileceksin! Siyasetini, yalan dilini biz çekelim, eyvallah; ama milyonlarca gencimizin sınav öncesi moral ve motivasyonunu bozmaya hakkın yok! Protokol iki ülke arasındaki askeri personel-askeri öğrencileri kapsıyor ve yeni değil' diye cevap verdi.





İŞTE O PROTOKOL BELGELERİ:



Hamza Dağ, Askeri Sağlık Alanı'nda Eğitim ve İşbirliği Protokolü'nü paylaşarak, 'İlgili protokole dair detaylar aşağıdaki Resmi Gazete linkinden okunabilir: #YalancıChp' diye gerçeği sundu.







MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞINDAN YALANLAMA



Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı kaynakları da sosyal medyada bahsi geçen Katarlıların tıp fakültelerine sınavsız ve ücretsiz gireceği ile ilgili tartışmaların gerçeği yansıtmadığını kaydetti. Bu protokolün askeri sağlık alanında işbirliği protokolü ve misafir personel ve misafir öğrenciler Katar Silahlı Kuvvetlerinde görev yapan asker sivil personel ile Katar silahlı kuvvetlerinde görev yapmak üzere eğitim alacak personeli kapsadığı öğrenildi. Her Katar'lının sınavsız tıp fakültelerine girmesi diye bir şeyin protokolde yer aldığını ifade edildi.



FAHRETTİN ALTUN: GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR



Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun Twitter'dan yaptığı paylaşımlarda Sözcü'ün 'Katarlılara sınavsız tıp iddiası' diye yaptığı asılsız haberlerle ilgili açıklamalarda bulundu. Altun yaptığı açıklamada: Bazı yayın organlarında 'Katarlı öğrencilere sınavsız tıp eğitimi' şeklinde çarpıtılarak yansıtılan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Türkiye ve Katar arasında imzalanan 'Askeri Sağlık Alanında Eğitim ve İş Birliği Protokolü' sadece silahlı kuvvetler mensuplarını kapsamaktadır. ifadelerini kullandı.