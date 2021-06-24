Kılıçdaroğlu'nun 'en düşük maaş' iddiası böyle çürüdü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde CHP’li Belediyelerin Gaziantep’te düzenlenen çalıştayına katıldı. Kılıçdaroğlu, Gaziantep’te CHP’li Karkamış Belediyesi'ni örnek göstererek CHP’li belediyelerde en düşün maaşın 3 bin 100 TL olduğunu, AK Partili belediyelerde ise bu ücretin 2 bin 825 TL olduğunu söyledi. Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarına tepki gösteren İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural, Kılıçdaroğlu’na bilginin yanlış verildiğini belirterek, İslahiye Belediyesi'nde en düşük ücretin 3 bin 150 TL olduğu vurguladı. Vural ayrıca, öğlen yemeklerinin de işçilere ücretsiz verildiğinin altını çizdi.



"KEŞKE BİZİ DE ZİYARET ETSELERDİ"



Vural, CHP’li belediyelerin ilçeyi gezdiğini ama kendilerini ziyaret etmediğini ifade ederek, “Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP’li belediye başkanları Gaziantep’i ziyaret ederek bir çalıştay yaptılar. Belediye Başkanları ilçemize de geldi. Keşke bizleri de bir ziyaret etselerdi mutlu olurduk. Çünkü biz de belediyeciyiz. Her ne kadar AK Partili belediye de olsak, sonuçta aynı hizmeti yapıyoruz. Karkamış Belediyesi de Gaziantep’imizin bir ilçesinin belediyesidir. Başkanı da beraber çalıştığımız büyükşehir meclisinde beraber hizmet ettiğimiz bir arkadaşımızdır” dedi.



"EN DÜŞÜK ÜCRETİMİZ 3 BİN 150 LİRADIR"

"KENDİ İHTİYACIMIZIN ÇOĞUNU KENDİMİZ ÜRETİYORUZ"

"TOPLUMA VERİLEN BİLGİLER GERÇEKÇİ OLMALI"