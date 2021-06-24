Kanal İstanbul'un temel atma törenine 2 gün kala son durum! Havadan böyle görüntülendi

Kanal İstanbul projesi için Cumartesi günü yapılacak temel atma töreni öncesinde hazırlıklar aralıksız devam ediyor.



İlk temelini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın atacağı projede son durum havadan görüntülendi.







Kanal İstanbul projesindeki 6 köprüden ilki olan Sazlıdere geçişini sağlayacak gergin eğik askılı köprünün 26 Haziran'daki temel atma töreni için geri sayım devam ediyor.



İnşa edilecek 6 köprüden ilkinin temel atma törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılacak.







Törene 2 gün kala hazırlıklar aralıksız devam ediyor.



Çalışmalardaki son durum havadan görüntülendi.





