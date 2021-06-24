Hrant Dink davasında FETÖ'cü firari sanıkların mallarına el koyma kararı

Hrant Dink cinayetine ilişkin kamu görevlilerinin yargılandığı dava 26 Mart 2021'de karara bağlanmış, mahkeme 26 sanığa ceza verirken 39 sanık hakkında beraat ve düşme kararları verilmişti. 13 firari sanığın da dosyaları da ayrılmıştı. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde firari sanıklarla ilgili devam eden yargılamaya ilişkin Cumhuriyet savcısı, 8 Haziran'da esasa ilişkin görüşünü açıklamıştı. Savcı, firari sanıkların yasadaki 'kaçak' tanımına uyduklarını belirterek, bu sanıkların kaçaklığına hükmedilmesi ve mallarına el koyma kararı verilmesini talep etmişti. Bugün yapılan duruşmada ise avukatların talepleri alındı. Firari sanıkların avukatları, savcının 'kaçak sayılma' ve 'el koyma' kararına ilişkin 'takdir mahkemenindir' dedi.





'PEKER BAĞLANTISI ARAŞTIRILSIN'



Dink ailesinin avukatı Hakan Bakırcıoğlu da bu konuda takdiri mahkeme heyetine bıraktıklarını ancak kovuşturmanın genişletilmesine ilişkin talepleri olduğunu söyledi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 24 Mayıs'ta katıldığı televizyon programında, Sedat Peker'in Dink cinayetinin azmettiricilerinden Erhan Tuncel ile ilişkili olduğunu açıklandığını anımsatan avukat Bakırcıoğlu, 'Bakan Soylu'nun açıklamalarına göre, Sedat Peker'le irtibatlı iki kişi Bilecik'te silah ruhsatı için başvurmuştur. Ancak Bilecik'e hiç gitmediklerini Soylu açıklamıştır. O dönem Veli Küçük'ün Bilecik'te alay komutanı olması ve Peker'in Veli Küçük'le irtibatlı olduğu da Bakan Soylu'nun açıklamalarında yer almıştır' dedi.



Avukat Bakırcıoğlu, Bakan Soylu'nun açıklamaları çerçevesinde İçişleri Bakanlığına yazı yazılarak, Dink cinayetinde Peker bağlantısına ilişkin tüm bilgi ve belgelerin istenmesini talep etti.



Taleplere ilişkin kararını açıklayan mahkeme heyeti, avukat Bakırcıoğlu'nun Peker talebini değerlendirdikten sonra karara bağlanacağını bildirdi.





FİRARİLERE 15 GÜN SÜRE



Heyet, firari sanıklara da 15 gün süre verilmesini kararlaştırdı. Kararda, bu süre içinde gelmezlerse 13 sanığın kaçaklığına ve mallarına el konulmasına hükmedileceğini bildirildi, Kararda firari sanıklar FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, Adem Yavuz Arslan, Ekrem Dumanlı, Coşgun Çakar, Halil İbrahim Koca, Mehmet Akif Yılmaz, Mehmet Faruk Mercan, Metin Canbay, Ömer Faruk Kartın, Serkan Şahan, Yılmaz Angın, Yunus Yazar ve Zekeriya Öz hakkında yakalama emirlerinin infaz edilmediği belirtildi. Sanıklardan Adem Yavuz Arslan, Halil İbrahim Koca ve Fetullah Gülen ile ilgili Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü marifetiyle ABD ve İngiltere adli makamları nezdinde yapılan iade süreçlerinin ikmal edilmediği kaydedildi.



FETÖ BAĞLANTISI ÇÖZÜLMÜŞTÜ



Hrant Dink 19 Ocak 2007'de Şişli'de genel yayın yönetmeni olduğu Agos gazetesi önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirmişti. Tetikçi Ogün Samat ile arkadaşlarının yargılanmaları tamamlamış, ancak FETÖ'nün 17 Aralık 2013'teki yargı darbesinin başarısız olmasından sonra cinayette FETÖ parmağı açığa çıkmış ve çoğunluğu polis olan 26 kamu görevlisi hakkında ikinci bir dava açılmıştı. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından genişletilen soruşturma sonunda bu kez elebaşı Fetullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz ve jandarma görevlileri ile gazetecilerin aralarında bulunduğu 8'i firari 51 kişi hakkında üçüncü bir dava açılmış, davalar birleştirilmişti. 13 Haziran 2019'da tetikçi ve arkadaşlarının dosyası, zaman aşımı yakın olduğu için ayrılmış, mahkeme 17 Temmuz 2019'da dosyası ayrılan 9 sanıktan 7'sine 2.5 yıldan 99.5 yıla kadar hapis cezası vermişti. Yaklaşık 5 yıldır kamu görevlileri ve gazetecilerin yargılandığı dava ise 26 Mart'ta karara bağlanmıştı. Sanıklardan FETÖ'cü eski emniyet müdürleri Ali Fuat Yılmazer ve Ramazan Akyürek ağırlaştırılmış müebbet, eski albay Muharrem Demirkale ve Yavuz Karakaya müebbet hapse mahkum edilmişti. Sanıklardan 26'sına ceza verilirken, 39 sanık hakkında beraat ve düşme kararları verilmiş, 13 firari sanığın da dosyaları ayrılmıştı. Kararda, Dink cinayetinin FETÖ'nün talimatları, amaç ve idealleri doğrultusunda işlendiğini kaydedildi