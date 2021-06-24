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CHP'li yandaşı yazarların ifşa ettiği 40 milyonluk skandal! 'Parayı Erdoğan Toprak topladı'

CHP yandaşı yazarların ifşaları CHP'deki milyonluk vurgunu da gün yüzüne çıkardı. Can Ataklı'nın kanalın kurulması için toplanan 40 milyon liranın CHP'li bir yönetici tarafından buharlaştırıldığını açıklamasının ardından CHP'li eski Maltepe Belediye Başkanı Mustafa Zengin de iddiaları doğruladı. Dönemin CHP'li Bakırköy Belediye Başkanı Ateş Ünal Erzen ise o paraların CHP Milletvekili Erdoğan Toprak tarafından toplandığını açıkladı.

Siyaset / 24 Haziran 2021 Perşembe 08:52
CHP'li yandaşı yazarların ifşa ettiği 40 milyonluk skandal! 'Parayı Erdoğan Toprak topladı'

CHP yandaşı gazetecilerin ifşaları CHP'deki milyonluk vurgunu da gün yüzüne çıkardı. İlk olarak Sözcü yazarı Yılmaz Özdil ABD'de kara para aklamasıyla tutuklanan Sezgin Baran Korkmaz'ın parasıyla Artı 1 televizyonunun kurulduğunu belirterek, Uğur Dündar'ın da buna öncülük ettiğini ima etmişti. Son olarak da gazeteci Can Ataklı, kanalın kurulması için toplanan 40 milyon liranın CHP'li bir yönetici tarafından buharlaştırıldığını açıkladı. Ataklı, 40 milyon liranın hangi CHP'li isim tarafından, nasıl toplandığına dair bilgi vermezken, CHP'li eski Maltepe Belediye Başkanı Mustafa Zengin de iddiaları doğruladı.

PARALARI CHP MİLLETVEKİLİ ERDOĞAN TOPRAK TOPLADI


CHP'nin Gezi kalkışmasından sonra kanal kurmak için düğmeye bastığını söyleyen Zengin, CHP'li belediyelerden 300 bin dolar talep edildiğini, kendisinden istenilen 300 bin doları da vermediğini anlattı. Dönemin CHP'li Bakırköy Belediye Başkanı Ateş Ünal Erzen ise o paraların CHP Milletvekili Erdoğan Toprak tarafından toplandığını açıkladı.

BELEDİYELER HARACA BAĞLANDI

Sabah'ta yer alan habere göre, CHP'li eski Maltepe Belediye Başkanı Mustafa Zengin, sürecin Gezi'den sonra başladığını anlattı. Buna göre Halk TV'nin yanında yeni kanal için düğmeye basıldı. 'Kanalın başına da Uğur Dündar gelecek' denildi. Bir otelde toplantı yapıldı.


Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, Erdoğan Toprak'a düşüncesini sorduğunda Toprak, '10 belediye 300 bin dolar verirse yeterli destek sağlanmış olur' yanıtını verdi. Böylece para toplamaya başladılar. CHP'nin kurmak isteği kanal için CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, küçük belediyelerden 300'er bin, Maltepe ve Sarıyer'den 2'şer milyon dolar istedi


TOPRAK'A PARAYI ELDEN VERDİM


Dönemin CHP'li Bakırköy Belediye Başkanı Ateş Ünal Erzen de Toprak'ın kendisinden televizyon kanalı kurulmak için para istediğini söyledi. Toprak'ın Levent'teki ofisine gittiğini belirten Erzen, 'Param yoktu, oğlumun düğünündeki altınlarını kuruş kuruş hesap ederek, bir kâğıda yazarak Erdoğan Toprak'a bürosunda verdim ve para yetmedi. Üzerine 48 milyar verdim' dedi.


KANAL BATTI, PARA BUHAR OLDU


CHP'li başkanların çoğu, genel başkan yardımcısı Erdoğan Toprak'ın Levent'teki ofisinde paraları ödedi. İddiaya göre kanal, ABD'de kara para aklamasıyla tutuklanan Sezgin Baran Korkmaz'ın parasıyla kuruldu. Toplanan 40 milyon lira ise hiçbir zaman kanala gitmedi. Kanal battı, 40 milyon lira ise sırra kadem bastı. Partililer kayıp paranın peşine düşerken Toprak, olayı yalanladı. 'Tüm iddialar, aday olamayan bazı kişilerin intikam çabalarının sonucu' diyerek eski belediye başkanlarını suçladı.

YAZILARINA ARA VERDİLER


Ülke gündeminin bir numaralı tartışması haline gelen iddialar sonrası birbirlerine düşen Yılmaz Özdil ve Uğur Dündar yazılarına ara verdi. Dündar yaptığı açıklamada, 'Kendimi ne zaman toparlarım bilmiyorum. İçimden yazı yazmak gelmiyor' derken Yılmaz Özdil ise göz ameliyatı olacağını öne sürerek bir süre yazı yazmadı.

Yılmaz ÖzdilErdoğan ToprakKemal KılıçdaroğluMilletvekiliKemal Kılıçdaroğlu

 
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