İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın çiftliğinde tam 26 kaçak yapı yıkıldı

Köseler mevkisindeki çiftlikte kaçak yapıların yıkımına dün başlayan ve hayvanların tahliyesi nedeniyle çalışmalarına ara veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Dilovası Belediyesi ekipleri, bugün tekrar harekete geçti.



Jandarma bölgede güvenlik önlemi alırken, belediye ekipleri de iş makineleriyle kaçak yapıların yıkımına tekrar başladı.



Ahır olarak kullanılan kaçak yapıların yıkılmasıyla çalışmalar tamamlandı.



Çiftlikte dün başlayan çalışmalar kapsamında 26 kaçak yapının yıkıldığı öğrenildi.



Türkkan'ın ortağı olduğu şirket tarafından Köseler mevkisinde TOKİ ve orman arazisine yapıldığı belirlenen kaçak yapıların yıkılması için Dilovası Belediyesinin mahkemeye yaptığı başvuru kabul edilmiş, şirketin yürütmenin durdurulması için gerçekleştirdiği başvuru ise Kocaeli 2. İdare Mahkemesince reddedilmişti.



GAZETECİ DARBEDİLDİ



Kocaeli'de İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın ortağı olduğu şirkete ait çiftlikteki bazı kaçak yapıların yıkımını görüntülerken bir basın mensubu darbedildi.



Darbedilen basın mensubu hastaneye kaldırılırken olaya ilişkin 4 kişi gözaltına alındı. Basın mensubu hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.



Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın ortağı olduğu şirkete ait çiftlikteki bazı kaçak yapıların yıkımını görüntülerken darbedilen basın mensubunu ziyaret etti.



Bakan Varank, saldırıya uğrayan İHA muhabiri Mustafa Uslu'yu Darıca ilçesindeki evinde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.