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Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan'dan saçma iddia: Türkiye NATO silahlarını kullanarak halkımıza saldırdı!

Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, İspanya'da yayın yapan El Pais gazetesine yaptığı açıklamada, Dağlık Karabağ'da yaşananlar için Türkiye'yi suçladı. Azerbaycan ordusunun yıllar sonra Ermenistan işgaline son verdiği operasyonlarda, uluslararası alanda gerekli desteği alamadıklarını ifade eden Sarkisyan, "Türkiye, NATO silahlarını kullanarak Ermenistan halkına saldırdı." iddiasında bulundu.

Güncel / 23 Haziran 2021 Çarşamba 21:22
Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan'dan saçma iddia: Türkiye NATO silahlarını kullanarak halkımıza saldırdı!

Azerbaycan ordusu, geçtiğimiz yılın eylül ayında Ermenistan işgalindeki topraklarını geri almak üzere askeri operasyon başlatmıştı. Toplamda 44 gün süren çatışmalar sonucu sahada bozguna uğrayan ve son çare olarak Azerbaycan sivil yerleşim yerlerini hedef alan Ermenistan, kendilerine sunulan teklifleri kabul ederek Dağlık Karabağ'ı terk etmişti.

Söz konusu gelişmelere ilişkin İspanyol basınından El Pais'e konuşan Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan, yaşananlardan Türkiye'yi sorumlu tuttu.

Bölgede Rus barış gücünün olması gerektiğini vurgulayan Sarkisyan, "Azerbaycan'ın yeniden Türkiye ile üzerimize gelmeyeceğinin garantisini bana verebilir misiniz?" dedi.

TÜRKİYE NATO SİLAHLARIYLA SALDIRDI!

Türkiye'nin, Dağlık Karabağ'daki operasyonlarda aktif rol aldığını öne süren Sarkisyan, "Türkiye, NATO silahlarını kullanarak Ermenistan halkına saldırdı." şeklinde konuştu.

Ermenistan'ın yeni hükümetine de çağrı yapan Sarkisyan, "Dış ilişkilerde daha aktif olmalıyız" dedi.

BİZE VERİLEN DESTEK AZALDI! 

Avrupa başta olmak üzere uluslararası kamuoyuna da yüklenen Sarkisyan, Ermenistan'a verilen desteğin "1990'lara göre önemli ölçüde azaldığını" ifade etti.

Sarkisyan, Ermenistan'ın Avrupa ve Rusya arasında kalmak istemediğini de vurguladı.

ErmenistanAzerbaycan

 
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