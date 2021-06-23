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Dünya şokta! AstraZeneca aşısının yeni bir yan etkisi daha ortaya çıktı! Aşı olduktan birkaç gün sonra...

Dünyayı kasıp kavuran yeni tip koronavirüs 2 yıldır hayatımızı felç etmeye devam ederken yayılımı engellemek için geliştirilen aşılardan AstraZeneca’nın yeni bir yan etkisi ortaya çıktı. İngiltere'den gelen son habere göre, 4 kişide bu aşıyı olduktan birkaç gün sonra ölümcül olarak sınıflandırılan Guillain-Barré sendromu görüldü.

Sağlık / 23 Haziran 2021 Çarşamba 10:09
Dünya şokta! AstraZeneca aşısının yeni bir yan etkisi daha ortaya çıktı! Aşı olduktan birkaç gün sonra...

İlk olarak 2019'un son günlerinde Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Kovid-19) gezegenimizin bir numaralı ortak gündemi olmaya devam ediyor. Yaklaşık 2 yıldır hayatımızda olan virüs on milyonlarca kişiye bulaştı ve dünya genelinde 4 milyona yakın insanın hayatına mal oldu.

Virüs bilim dünyasının da neredeyse tüm mesaisini buraya ayırmasına neden oldu. Dünya genelinde binlerce bilim insanı ve kuruluş pandemiye son vermek için pek çok araştırmaya imza attı ve atmaya devam ediyor.

Bunun meyvelerini ise almaya başladık. Virüs ile mücadelede kilit öneme sahip pek çok aşı geliştirildi. Küresel aşılamada 2.7 milyar dozu geride bırakan dünya tabiri caizse tünelin ucundaki ışığı gördü.

Ancak aşılar ile ilgili tartışmalar bir türlü bitmiyor. Özellikle İngiltere'de üretilen ve ağırlıklı olarak bu ülkede kullanılan Kovid-19 aşısı AstraZeneca son dönemde ölüm ve yan etki haberleri ile gündemde.

İngiltere'den gelen son habere göre, 4 kişide bu aşıyı olduktan birkaç gün sonra ölümcül olarak sınıflandırılan Guillain-Barré sendromu görüldü.

Annals of Neurology dergisinde yayınlanan çalışmaya göre, semptomlar ilk aşıdan 11 ila 22 gün sonra başladı ve dört erkeğin tümü 20 ila 57 yaşları arasındaydı.

Bu kişilerden birinin dikkat çeken bir tıbbi geçmişi yoktu. Diğer üçünde ise ülseratif kolit, astım ve yüksek tansiyon vardı. Bu 4 kişiye de koronavirüs bulaşmadığı bilgisinin altı çizildi.

Makalenin yazarı Dr Christopher Allen, aşının nörolojik hastalığa neden olduğundan henüz emin olamayacaklarını ve bunun tesadüfen olabileceğini belirtti.

Ancak benzer vakalar iki ülke de daha görülmüştü. Avustralya'da altı, Hindistan'da yedi vaka tespit edilmişti.

Normalde bir enfeksiyon tarafından tetiklenen komplikasyon, genellikle yaklaşık 100 bin kişiden birinde görülüyor. Ancak bağlantıyı ortaya çıkaran Hindistan'daki doktorlar, bunun beklenenden 10 kat daha fazla gerçekleştiğini söylüyor.

GUILLAIN-BARRE SENDROMU NEDİR?
Guillain-Barre Sendromu, sinir sisteminde meydana gelen, vücutta kas güçsüzlüğüne, refleks kaybına, uyuşmaya, karıncalanmaya sebep olan ve geçici felç hali yaratabilen, kesin tedavisi olmamakla beraber hastalığın etkisi azaltılabilen bir nörolojik hastalıktır.

İNGİLİZ MODEL HAYATINI KAYBETMİŞTİ
Bu aşı ülkemizde kullanılmazken daha önce ölüm ve yasaklama haberleri ile gündeme gelmişti.

Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde yaşayan 39 yaşındaki İngiliz model Stephanie Dubois, geçtiğimiz günlerde AstraZeneca aşısı olduktan günler sonra hayatını kaybetmişti.

İngiliz basınında geniş yer bulan haber kısa sürede 'ölüm nedeni aşı mı' tartışmalarını beraberinde getirmişti.

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