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CHP'li İBB'de 'yeni işçi kıyımı yolda' iddiası! 1 Temmuz'da normalleşme ile kapı önüne konacaklar

CHP'li İBB 2 yıl içerisinde yaklaşık 16 bin kişiyi işten çıkarttı. Belediye önüne gelen bir grup işçi kıyımını protesto ederken, 1 Temmuz'daki normalleşme ile birlikte yeni işten çıkarma planının konuşulduğu bilgisini verdi.

Siyaset / 23 Haziran 2021 Çarşamba 12:23
CHP'li İBB'de 'yeni işçi kıyımı yolda' iddiası! 1 Temmuz'da normalleşme ile kapı önüne konacaklar

CHP'li İBB'nin haksız işten çıkarmaları devam ediyor. İBB Saraçhane binası önünde işçilere uygulanan mobbing ile ilgili protesto yapıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 2 yıldır haksız ve hukuksuz bir şekilde işten çıkardığı işçiler haklarını aramaya devam ediyor. AK Parti İstanbul Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Adem Yıldırım, belediye binasının önünde açıklama yaptı ve İBB'nin 2 yıl içinde haksız yere işten çıkarmış olduğu işçilerin haklarını savunacağını belirtti.

2 YILDA 16 BİN İŞÇİ KIYIMI


İBB'nin el değiştirdiği tarihin yıl dönümü olan 23 Haziran'da 2 yıl içerisinde işten çıkarılan toplam işçi sayısının 16 bine yaklaştığı ve işçi kıyımına bir an önce son verilmesi gerektiği belirtildi. Hukuka, adelete saygılı olma çağrısında bulunuldu.



YENİ İŞÇİ KIYIMI YOLDA MI?


Öte yandan protesto yapan ekip, yeni bir duyum aldığını belirtti. İBB'de 1 Temmuz'da yeni normalleşme ile birlikte büyük bir işçi kıyımı yapmaya hazırlandığı bilgisinin olduğu ifade edildi.

Ak PartiChpChp'li Istanbul Büyükşehir BelediyesiİbbEkrem İmamoğlu

 
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