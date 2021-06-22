Yerli aşıda Faz 3 çalışması başladı! Başkan Erdoğan'dan flaş açıklamalar

Erciyes Üniversitesi tarafından geliştirilen ve Faz-3 aşamasına geçilen aşının adını Başkan Recep Tayyip Erdoğan duyurdu. İlk Faz-3 uygulamasının yapıldığı programa katılan Erdoğan, "Aşının ismi ile ilgili gönlümden geçen, TURKOVAC. Bu isim uygundur" dedi. Erdoğan, yerli aşının kritik önemine dair de dikkat çeken ifadeler kullandı.



YERLİ AŞIDA FAZ-3 AŞAMASINA GEÇİLDİ

"YERLİ AŞI KRİTİK ÖNEME SAHİP"

"YERLİ AŞININ İSMİ: TURKOVAC

Yerli aşıda tarihi gün yaşandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile ilk gönüllüye Faz-3 uygulaması yapıldı. Törene Erciyes Üniversitesi klinik yetkililerinin yanı sıra Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da katıldı.Başkan Erdoğan, canlı bağlantı ile katıldığı programda yerli aşının önemine dikkat çekti, "Ülkemizi salgın cenderesinden bir an önce kurtarmak için kendi aşımız kritik öneme sahiptir. Kendi aşımıza sahip olma konusunda son dönemece girmiş bulunuyoruz. Aşımızın seri üretimi ve yaygın kullanımına geçilmesini temenni ediyorum. Vatandaşlarımızı bir an önce aşılanarak kendileri ve sevdiklerini bu müsibetten korumalarını diliyorum. Faz-3 uygulamasına katılacak vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum." dedi.Faz-3 uygulaması yapılmadan hemen önce Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın aşı için bir isim önerisi olup olmadığını sordu. Başkan Erdoğan, Türkçe'nin önemine ve kolay telaffuza vurgu yaparak fikrini beyan etti.Erdoğan, "Aşının ismi ile ilgili gönlümden geçen TURKOVAC. Bu isim uygundur" dedi