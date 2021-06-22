O harita güncellendi! İşte il il son durum!

Sağlık Bakanı Koca, 12-18 Haziran arasında illere göre her 100 bin kişide görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarını açıkladı. Buna göre vaka sayıları her 200 bin kişi,de İstanbul'da 51.27, Ankara'da 93.11, İzmir'de ise 25.99 olarak belirlendi. Vaka sayısı en çok olan iller Kütahya, Bolu, Eskişehir, Ağrı ve Rize olarak sıralanırken vakaların en az görüldüğü iller ise Osmaniye, Hatay, Adıyaman, Edirne ve Sinop oldu.
Türkiye'de normalleşmeye hazırlıkları, koronavirüs salgınıyla mücadelede aşılama çalışmalarındaki hızlanmanın da etkisiyle başarıyla devam ediyor.
Bakan Koca Twitter hesabından 12-18 Haziran haftasına ilişkin insidans haritasını paylaştı.
Koca paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
'İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Vaka sayılarının düşüş hızı azalsa da normalleşmeye engel değil. Aşı ile bitecek.'
Haritaya göre illerdeki vaka durumları şöyle:
BÜYÜKŞEHİRLERDE SON DURUM
- İstanbul, 51.27
- Ankara 93.11
- İzmir 25.99
VAKA SAYISI EN ÇOK OLAN İLLER
- Kütahya: 116.18
- Bolu: 109.91
- Eskişehir: 107.89
- Ağrı: 103.47
- Rize: 96.99
VAKA SAYISI EN DÜŞÜK OLAN İLLER
Osmaniye: 6.20
Hatay: 6.33
Adıyaman: 11.07
Edirne: 12.51
Sinop: 14.78