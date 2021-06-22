O harita güncellendi! İşte il il son durum!

Sağlık Bakanı Koca, 12-18 Haziran arasında illere göre her 100 bin kişide görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarını açıkladı. Buna göre vaka sayıları her 200 bin kişi,de İstanbul'da 51.27, Ankara'da 93.11, İzmir'de ise 25.99 olarak belirlendi. Vaka sayısı en çok olan iller Kütahya, Bolu, Eskişehir, Ağrı ve Rize olarak sıralanırken vakaların en az görüldüğü iller ise Osmaniye, Hatay, Adıyaman, Edirne ve Sinop oldu.