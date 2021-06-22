Marmara'da müsilaja karşı oksijen cihazı! Ne kadar müsilaj temizlendi? Bakan Kurum'dan flaş açıklama!

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Marmara Denizi'nde ortaya çıkan müsilajla ilgili eylem planı çerçevesinde İzmit Körfezi'nde devam eden temizlik çalışmalarını tekneyle inceledi.



Marmara'da müsilaja karşı oksijen cihazı!



Çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi alan Kurum, daha sonra Sekapark mevkisinden İzmit Körfezi'nin oksijen seviyesini artırmak amacıyla hazırlanan cihazı denize bıraktı.



Murat Kurum'a, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz ile Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da eşlik etti.



Kocaeli'nin Körfez ilçesinde Marmara Denizi'ne oksijen takviyesi yapacak cihazları inceleyen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sonrasında bugüne kadar toplanan müsilaj rakamlarını açıkladı.



'Marmara Denizi'ni müsilajdan temizleme seferberliği kapsamında iki haftamızı geride bıraktık. 2 hafta içerisinde Marmara'da bulunan 25 milyon vatandaşımızı ilgilendiren bu çevre sorununa ilişkin kararlı bir şekilde adımlarımızı atmaya devam ediyoruz.' diyen Kurum, 7 ilde valilikler koordinasyonunda sahadaki çalışmaların anbean takip edildiğini söyledi.



5 BİN 300 METREKÜP MÜSİLAJ TOPLANDI



Eylem planı kapsamında başlatılan temizlik seferberliğinin sürdüğünü aktaran Bakan Kurum, şunları söyledi:



'8 Haziran'dan bu yana sahada 1500 arkadaşımız çalışmalarını yapıyorlar.



Bugüne kadar yaklaşık 5 bin 300 metreküp müsilajı toplayarak bertarafını sağladık. Hem görüntü hem koku kirliliğini gideriyoruz. Müsilajın oluşturduğu tabakayı alarak, denizin nefes almasını sağlıyoruz.



72 tekne ve çok sayıda gerek karada gerekse de deniz üzerindeki ekip ve ekipmanlarla deniz temizleme seferberliğimiz devam etmekte. Bir taraftan da 7 ilde çevre denetimlerimizi yürütüyoruz.'



97 TESİSE 13 MİLYON LİRA İDARİ PARA CEZASI



Denetimlerin sürdüğünü de hatırlatan Bakan Kurum, şöyle devam etti:



'Bu kapsamda 5 bin 373 denetim gerçekleştirdik. 97 tesise 13 milyon lira idari para cezası ve 16 işletmeye de kapatma cezası verdik. 3'ü Yalova'da, 3 'ü Balıkesir'de, 9'u Tekirdağ'da ve 1 tanesi de Kocaeli'de olmak üzere 16 işletmeye faaliyetten men cezası vermiş olduk. Marmara'nın eski haline getirilmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.'