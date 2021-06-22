USD (Alış - Satış) : 8,75 - 8,77 EURO (Alış - Satış) : 10,40 - 10,42
 

Marmara'da müsilaja karşı oksijen cihazı! Ne kadar müsilaj temizlendi? Bakan Kurum'dan flaş açıklama!

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Marmara Denizi'nde ortaya çıkan müsilajla ilgili eylem planı çerçevesinde İzmit Körfezi'nde devam eden temizlik çalışmalarını tekneyle inceledi. Kurum, 1500'ün üzerinde personel, 72 tekne ve karadan temizleme ekipmanlarıyla bugüne kadar 5 bin 306 metreküp müsilaj topladıklarını bildirdi.

Güncel / 22 Haziran 2021 Salı 12:56
Marmara'da müsilaja karşı oksijen cihazı! Ne kadar müsilaj temizlendi? Bakan Kurum'dan flaş açıklama!

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Marmara Denizi'nde ortaya çıkan müsilajla ilgili eylem planı çerçevesinde İzmit Körfezi'nde devam eden temizlik çalışmalarını tekneyle inceledi.

Marmara'da müsilaja karşı oksijen cihazı!

Çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi alan Kurum, daha sonra Sekapark mevkisinden İzmit Körfezi'nin oksijen seviyesini artırmak amacıyla hazırlanan cihazı denize bıraktı.

Murat Kurum'a, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz ile Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da eşlik etti.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde Marmara Denizi'ne oksijen takviyesi yapacak cihazları inceleyen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sonrasında bugüne kadar toplanan müsilaj rakamlarını açıkladı.

'Marmara Denizi'ni müsilajdan temizleme seferberliği kapsamında iki haftamızı geride bıraktık. 2 hafta içerisinde Marmara'da bulunan 25 milyon vatandaşımızı ilgilendiren bu çevre sorununa ilişkin kararlı bir şekilde adımlarımızı atmaya devam ediyoruz.' diyen Kurum, 7 ilde valilikler koordinasyonunda sahadaki çalışmaların anbean takip edildiğini söyledi.

5 BİN 300 METREKÜP MÜSİLAJ TOPLANDI

Eylem planı kapsamında başlatılan temizlik seferberliğinin sürdüğünü aktaran Bakan Kurum, şunları söyledi:

'8 Haziran'dan bu yana sahada 1500 arkadaşımız çalışmalarını yapıyorlar.

Bugüne kadar yaklaşık 5 bin 300 metreküp müsilajı toplayarak bertarafını sağladık. Hem görüntü hem koku kirliliğini gideriyoruz. Müsilajın oluşturduğu tabakayı alarak, denizin nefes almasını sağlıyoruz.

72 tekne ve çok sayıda gerek karada gerekse de deniz üzerindeki ekip ve ekipmanlarla deniz temizleme seferberliğimiz devam etmekte. Bir taraftan da 7 ilde çevre denetimlerimizi yürütüyoruz.'

97 TESİSE 13 MİLYON LİRA İDARİ PARA CEZASI

Denetimlerin sürdüğünü de hatırlatan Bakan Kurum, şöyle devam etti:

'Bu kapsamda 5 bin 373 denetim gerçekleştirdik. 97 tesise 13 milyon lira idari para cezası ve 16 işletmeye de kapatma cezası verdik. 3'ü Yalova'da, 3 'ü Balıkesir'de, 9'u Tekirdağ'da ve 1 tanesi de Kocaeli'de olmak üzere 16 işletmeye faaliyetten men cezası vermiş olduk. Marmara'nın eski haline getirilmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.'

KörfezMurat KurumMarmara DeniziMüsilajOksijen

 
YAZARLARTAMAMI
TÜRKER AKINCI

İŞTE CHP KULİSLERİNDE 2023 ADAYI

TÜRKER AKINCI
Eda Doğan

HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

Eda Doğan
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Kürşad Berkkan

PAPA’NIN IRAK’TA SABİ CEMAATİNE VERDİĞİ GİZEMLİ KİTAP : SİDRA

Kürşad Berkkan
Kemalettin İsaoğlu

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement