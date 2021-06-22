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Fransa'da cumhurbaşkanlığı seçim tarihi belli oldu!

Fransa'da gelecek yıl düzenlenecek cumhurbaşkanı seçiminin tarihi belirlendi. Seçim, 10 ve 24 Nisan 2022 tarihlerinde yapılacak.

Güncel / 22 Haziran 2021 Salı 21:02
Fransa'da cumhurbaşkanlığı seçim tarihi belli oldu!

Fransa'da gelecek yıl düzenlenecek cumhurbaşkanı seçiminin tarihi belirlendi.

Kamu yayıncısı France Info'nun hükümet yetkililerine dayandırdığı haberde, iki turlu Cumhurbaşkanlığı seçiminin 10 ve 24 Nisan 2022'de düzenleneceğinin altı çizildi.

Buna ilişkin resmi açıklamanın gelecek haftaki Bakanlar Kurulu toplantısının ardından yapılması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı koltuğuna 14 Mayıs 2017'de oturan Emmanuel Macron'un görev süresi 13 Mayıs 2022'de sona eriyor. Fransız yasalarına göre cumhurbaşkanı seçimi görevdeki cumhurbaşkanın görevi sona ermesinden en az yirmi gün ve en fazla otuz beş gün önce yapılması gerekiyor.

Ülkede bugüne kadar Cumhurbaşkanlığı seçiminde resmi olarak adaylığını açıklayan siyasetçiler aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi (RN) lideri Marine Le Pen, aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa Hareketi (LFI) lideri Jean-Luc Melenchon ve Fransa'nın Hauts-de-France Bölgesi Başkanı ve eski Bakan Xavier Bertrand oldu.

Seçimin ilk turunda hiçbir adayın yüzde 50'den fazla oy alamaması durumunda en çok oyu alan iki aday 24 Nisan'da yapılacak ikinci turda yarışacak.

Fransa

 
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