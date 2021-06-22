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ABD Kongresi'nde 6. Müslüman Kongre Günü düzenlendi!

ABD'de Müslüman sivil toplum kuruluşlarının çatı organizasyonu olan ABD Müslüman Organizasyonları Konseyi, ABD Kongresinde 6. Müslüman Kongre Günü'nü düzenledi. Etkinlikte Amerikalı Müslümanları etkileyen konular görüşülecek.

Dünya / 22 Haziran 2021 Salı 00:35
ABD Kongresi'nde 6. Müslüman Kongre Günü düzenlendi!

ABD Kongresinde 6. Müslüman Kongre Günü düzenlendi[USMCO Genel Sekreteri Usame Cemal - Fotoğraf: AA (Arşiv)]ABONE OLABD'de Müslüman sivil toplum kuruluşlarının çatı organizasyonu olan ABD Müslüman Organizasyonları Konseyi, ABD Kongresinde 6. Müslüman Kongre Günü'nü düzenledi. Etkinlikte Amerikalı Müslümanları etkileyen konular görüşülecek.

ABD Müslüman Organizasyonları Konseyi (USCMO)’nin düzenlediği ve ABD Kongresi'nde gerçekleşen Müslüman Kongre Günü kapsamında 470 kayıtlı Müslüman delege ve aktivist, Kongre'de Amerikalı Müslümanları etkileyen konuları tartışacak.

Söz konusu konular arasında ABD Temsilciler Meclisinden geçen ve Müslümanlar ile azınlıkların haklarının korunmasına yönelik yasa tasarılarının Senatodan da geçirilmesi, ABD Dışişleri Bakanlığı bünyesinde İslamofobi elçisi atanması, eski Başkan Donald Trump döneminde Müslüman ülkelere getirilen yasaklar nedeniyle rafa kaldırılan vizelerin tekrar açılması, İsrail hükümetinin Filistinlilere yönelik insan hakları ihlallerinden sorumlu tutulması yer alıyor.

USMCO Genel Sekreteri Usame Cemal, yaptığı yazılı açıklamada, "Tüm Amerikan halkını etkileyen tartışmalar yapılırken ve kararlar alınırken, Müslümanların siyasi alandaki varlıklarını sürdürmesi ve genişletmesi hayati önem taşımaktadır." ifadesini kullandı.

Etkinlik 24 Haziran’a kadar devam edecek.

İsrail

 
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