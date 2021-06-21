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Kovid-19'un yeni bir yan etkisi keşfedildi!

Koronavirüs (Kovid-19) üzerinde incelemelerde bulunan İngiliz bilim insanları, ölümcül virüsün yeni bir yan etkisini keşfetti. Bu keşif tartışmaları da beraberinde getirdi.

Güncel / 21 Haziran 2021 Pazartesi 18:17
Kovid-19'un yeni bir yan etkisi keşfedildi!

İlk olarak Çin'de ortaya çıkan ve yaklaşık iki senedir dünyayı kasıp kavuran koronavirüs (Kovid-19), dünya genelinde 4 milyona yakın can aldı. Salgın ile birlikte Kovid-19 bilim dünyasının bir numaralı gündemi oldu. Dünyanın dört bir yanında virüsü daha iyi anlamak için yüzlerce çalışma yapılıyor.

ŞOKE EDEN KEŞİF

Son olarak İngiltere'de yapılan bir çalışma ile virüsün yeni bir hasarı tespit edildi. Forbes'da yer alan habere göre, koronavirüsün insan beynine de zarar verdiği ortaya çıktı.

Koronavirüs geçiren 394 kişi ve 388 sağlıklı gönüllüyü takip eden bilim insanları, virüsün beyinde bulunan gri madde kaybına neden olduğunu saptadı. Konu ile ilgili yapılan açıklamada virüsün, beyindeki gri madde kaybıyla birlikte serebral madde üzerinde önemli etkileri olduğu bilgisinin altı çizildi.

ALZHEİMER VAKALARINDA ARTIŞ YAŞANABİLİR

Uzmanlar beyindeki gri madde kaybının uzun vadede bunama geliştirme riskini artırabileceği uyarısında bulundu. Bazı bilim insanları Kovid-19 pandemisi ile önümüzdeki yıllarda Alzheimer vakalarında bir artış yaşanabileceğini belirtiyor.

ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nin (FDA) 7 Haziran tarihinde Alzheimer'ın tedavisi için geliştirilen Aduhelm isimli ilacın kullanımını onaylandığını duyurması ile başlayan tartışmada yeni bir adım atmış, ilaç ilk defa bir insan üzerinde denenmişti. Rhode Island'da yaşayan 70 yaşındaki bir adam, Alzheimer tedavisi için yeni onaylanmış bu ilacın ilk klinik deneyler dışında denendiği ilk insan olmuştu. Yaklaşık 60 bin dolara mal olması beklenen bu tedavi, 18 yılın ardından onaylanan ilk Alzheimer ilacı olarak dikkat çekiyor.

İngiltere

 
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