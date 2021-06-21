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Avcılar'da sokak ortasında dehşet! Adım adım takip edip eski eşine kurşun yağdırdı

İstanbul Avcılar'da bir şahıs, sokak ortasında eşine kurşun yağdırdı. Arkadan yaklaştığı talihsiz kadına bir anda ateş etmeye başlayan saldırgan silahıyla birlikte yakalandı

Güncel / 21 Haziran 2021 Pazartesi 17:17
Avcılar'da sokak ortasında dehşet! Adım adım takip edip eski eşine kurşun yağdırdı

Avcılar'da bir şahıs, eski eşine sokak ortasında kurşun yağdırdı. Dehşet anları kameraya yansırken, yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre olay, öğle saatlerinde Yeşilkent Mahallesi Ahmet Arif Caddesi'nde yaşandı.

Kader K. isimli zanlı, sokakta arkadaşı ile birlikte yürüyen eski eşi Gönül Ayvacıoğlu'nu takip etti. Kadınların arkasından yavaşça yaklaşan saldırgan, eski eşine kurşun yağdırdı. Yaralanan kadın kaldırımda yere yığıldı.




Olay yerine polis ekipleri ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı kadın sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Saldırgan koca Kader K. ise polis ekipleri tarafından silahı ile birlikte yakalandı. Zanlı, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Olayı gören bir vatandaş, 'Adam birkaç gündür burada çiçekçiyim diyerek dolaşıyordu. Kadınlar geliyor iki kişi. Adam direk silahına davranıyor. Kadına 4 el ateş ediyor. Kaçıp gidiyor, polis aşağıda yakalamış' dedi.

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