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Alaçatı, Bodrum, Göcek, Alanya... 2 kişi 1 hafta bin 250 liraya da 250 bin liraya da tatil yapmak mümkün

Alaçatı, Bodrum, Göcek, Alanya... Ege ve Akdeniz'deki otellerde 2 kişi 1 hafta bin 250 liraya da 250 bin liraya da tatil yapmak mümkün. Villa istenirse fiyat 322 bin liraya kadar çıkabiliyor... İşte otellerde 1-8 Temmuz arası 2 kişi tatilin maliyeti.

Yaşam / 21 Haziran 2021 Pazartesi 09:32
Alaçatı, Bodrum, Göcek, Alanya... 2 kişi 1 hafta bin 250 liraya da 250 bin liraya da tatil yapmak mümkün

Yazın gelmesiyle tatil planları hız kazandı. İşte Ege ve Akdeniz'de tatilin faturası...

Fiyatlar, gidilecek otel ve bölgeye göre değişiklik gösterirken, vatandaş artan fiyatlardan şikayet ediyor. İşte otellerde 1-8 Temmuz arası 2 kişi tatilin maliyeti:

ALAÇATI: Oda fiyatları 2 bin 800 liradan başlıyor. Tesisler genellikle oda+kahvaltı hizmet veriyor.

Bu tür konaklamalı fiyat da 3 bin 170 liradan başlıyor, 167 bin liraya kadar çıkıyor.

BODRUM: Ortalama fiyatlar 20-30 bin lira aralığında. Oteller ağırlıklı olarak oda+kahvaltı hizmet veriyor.

2 kişi oda+kahvaltı otel tatili 2 bin 100 liraya da 160 bin liraya da mal olabiliyor.

GÖCEK: Oda+kahvaltı fiyat 3 bin 150 liradan başlıyor, her şey dahil 250 bin liraya varan konaklama imkanları var.

MARMARİS: Oda+kahvaltı fiyat 2 bin 47-29 bin lira arasında. Yarım pansiyon 33 bin liraya da kalınıyor.

KEMER: Sadece oda tutmak istiyorsanız en az bin 400 lira ödemeniz gerekiyor. 1 hafta oda+kahvaltı ise bin 720 liradan başlıyor. Her şey dahil 101 bin liraya da tatil imkanı var.

BELEK: Fiyatlar bin 850 liradan başlıyor. Her şey dahil isteyenlerin ise en az 6 bin lirayı gözden çıkarması gerekiyor. Oda fiyatları 134 bin liraya kadar çıkıyor. Villa istenirse 322 bin lira harcamak mümkün.

ALANYA: Oda fiyatları bin 240 liradan başlıyor. Her şey dahil 51 bin liralık fiyat da var.

DATÇA: Oda+kahvaltı en az 2 bin 850 lira. 240 bin liraya kadar çıkıyor.

SAHTE SİTELERE DİKKAT!

Tatil sitelerinin ya da otellerin logolarıyla sahte siteler hazırlanıyor. Bunlar yüksek yüzdeli indirim kampanyalarıyla vatandaşların dikkatini çekiyor. Gerekiyorsa firmaları telefonla arayarak doğruluğu teyit edin.

Giriş yapılan linklere, maillerin uzantılarına ve mesaj gelen numaralara dikkat edin.

Acentelerin gerçekten o otellerle çalışıp çalışmadığını, otel ile iletişime geçerek mutlaka doğrulayın.

Mümkün olduğunca kurumların mobil uygulamaları üzerinden iletişime geçin.

 
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