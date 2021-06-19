HDP binasına saldıran Onur Gencer aynı binada bulunan İngilizce kursuna keşif amaçlı yazılmış

Türkiye'nin huzur ve barış ortamını çekemeyen güçler, sahneye çıktı. İzmir'de karanlık bir saldırı yaptı. Onur Gencer, önceki gün Konak'taki HDP İl Başkanlığı'nı bastı. Deniz Poyraz'ı öldürdü.



Tutuklanan Gencer'in "Partililerin sosyal medya paylaşımları beni tahrik etti. İçerideki herkesi öldürecektim" dedi. Gencer'in saldırıdan önce HDP İzmir İl Başkanlığı ile aynı binada bulunan İngilizce kursuna keşif amaçlı yazıldığı ortaya çıktı.



İHRAÇ EDİLMİŞ

Sağlık çalışanı Onur Gencer'in gerekçesiz işe gitmediği için meslekten ihraç edildiği ortaya çıktı.



"HAYALİ ÖĞRETMEN OLMAKTI"

Deniz Poyraz'ın acılı annesi Fehime Poyraz "Benim yerime gitti. Kızım öğretmen olmak istiyordu" dedi.



AK PARTİ'YE DE SALDIRI

Diyarbakır Hani'de de AK Parti ilçe binasına molotoflu saldırı düzenlendi. PKK'lı M.E ve Ş.B. yakalandı. AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, "Aziz milletimizin beraberliğini, hiçbir sinsi oyun bozamayacaktır" dedi. AK Parti Diyarbakır İl Başkanı M. Şerif Aydın da, "İzmir HDP il binasına yapılan iğrenç saldırının bir benzeri, bu kez de bizim binamıza yapıldı" diye konuştu.