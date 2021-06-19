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CHP’li Düziçi Belediye Başkanı Alper Öner AK Parti’ye geçti: Başkan Erdoğan liderliğinde milletin safında yer alacağım

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde CHP'den belediye başkanı seçilen Alper Öner'in AK Parti'ye katıldığı öğrenildi. Başkan Öner, yaptığı açıklamada, CHP’nin siyasi söylemlerini ve politikalarını sert sözlerle eleştirdi. Öner, “Cumhuriyet Halk Partisi kuruluşundaki vizyondan ve sahip olması gereken misyondan tamamen uzaklaştı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan‘ın liderliğinde milletin safında yer aldığına yürekten inandığım AK Parti’ye katılmaya karar verdim.” dedi.

Güncel / 19 Haziran 2021 Cumartesi 14:25
CHP’li Düziçi Belediye Başkanı Alper Öner AK Parti’ye geçti: Başkan Erdoğan liderliğinde milletin safında yer alacağım

Bir belediye başkanı daha AK Parti'ye katıldı. Düziçi Belediye Başkanı Dr. Alper Öner, AK Parti'de siyaset kararı aldı. CHP'nin başvurduğu siyasi söylemin Türkiye'ye zarar verdiğini vurgulayan Öner, 'Her şeye karşı durmalarını aklım almıyor, ruhum kabul etmiyor' eleştirisinde bulundu.

YÜZDE 60 OYLA SEÇİLDİ

CHP'den istifa ettiğini belirten Düziçi Belediye Başkanı Alper Öner, 'Seçimlerde Düziçi halkının yüzde 60'ına yakınının teveccühü ile belediye başkanı oldum ve o günden bu yana ilçeme hizmet etmek için gayretle çalışıyorum. Bu süreçte yaşadığımız birçok hayal kırıklığı oldu. Bu hayal kırıklıklarının en büyüğünü ise cumhuriyetimizin kurucusu ve İstiklal mücadelemizin başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet Halk Partisinde yaşadım.' açıklamasında bulundu.

AKLIM ALMADI, RUHUM KABUL ETMEDİ

Öner, şunları söyledi: 'Cumhuriyet Halk Partisi kuruluşundaki vizyondan ve sahip olması gereken misyondan tamamen uzaklaşmış, ilkeleri neredeyse unutmuştur. Kuruluşunda yerlilik ve millilik olan bir partinin yerli ve milli olan her şeye karşı durmasını aklım almıyor, ruhum kabul etmiyor. Muhalefet uğruna halkın iradesini hiçe saymayı, büyük Türk Milletini terörle mücadelesinde yalnız bırakmayı, yeniliklere karşı anlamsız bir ön yargı ile yaklaşmayı, laiklik adı altında bu ülkenin inancına karşı cephe almayı, devlet ve vatandaş arasındaki güven ilişkisini zedelemeye çalışmayı reddediyorum.'

'ERDOĞAN'IN LİDERLİĞİNDE MİLLETİN SAFINDA YER ALACAĞIM'

'Devletime, milletime, vatanıma ve bayrağıma olan inancımdan dolayı Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında bulunmanın hemşerilerime hiçbir katkısı olmayacağını düşündüğüm için bugün itibari ile Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ederek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çizdiği muasır medeniyet seviyesine uluşmayı kendine şiar edinen ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde milletin safında yer aldığına yürekten inandığım Adalet ve Kalkınma Partisine katılmaya karar verdim.'

CHP'NİN DİSİPLİN SEVKİNİN NEDENİ ORTAYA ÇIKMIŞ OLDU

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Osmaniye Düziçi Belediye Başkanı Alper Öner'in davranış ve tutumlarının partinin temel ilkeleri ve etik değerleriyle bağdaşmadığı iddiasıyla kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak disipline sevk edildiğini duyurmuştu.

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