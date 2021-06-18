Başkan Erdoğan 'nasıl serbest kalabilir?' demişti... Ceylan hemşireye şiddet uygulayan Nazir Ilgın hakkında flaş gelişme

İstanbul 56. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Nazir Ilgın, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Duruşmada taraf avukatları da hazır bulundu. Sanık Ilgın savunmasında, 'Ağır ceza mahkemesinde ceza aldım. Bu dosyayı etkilemek için böyle bir dava açıldığını düşünüyorum. Bu iddialardan sadece eve gizlice girdiğim iddiasını kabul ediyorum. 3 yıldır müşteki ile beraber yaşamaktayım. Söz konusu evin alt kilidi ben de bulunmaktaydı ama üst kilidi ben de yoktu. Kendisine evlenme teklifi etmiştim ve kabul etmemişti. Bana hakaret eder gibi konuştu. Ceylan'ın evinin karşısında kuzenimin evi vardı. Kuzenimin evinden Ceylan'ın çıktığını gördüm. Daha sonra alkol almaya başladım. Sabah saat 05.00 gibi evin üst kilidi bende olmadığından, daha önceden anahtarı içeride unuttuğum zamanlarda bıçakla pencereden eve girdiğimden o gün de mutfak bıçağı ile pencereden eve girmek istedim. Amacım bana 'Defol git' demesi ve başkasının aracına binmesi üzerine onunla konuşmak içindi. Alkolün etkisi ile sabahın 05.00'inde bu şekilde davrandım ve sabahı bekleyemedim. Evde kimse yoktu. Müştekinin kafasını arabaya vurarak yaraladığım ve öldürmekle tehdit ettiğim iddialarını kabul etmiyorum. Şartlar oluştuğunda hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmesini talep ederim' dedi.



'SUÇTAN KURTULMAYA ÇALIŞTIĞINI DÜŞÜNÜYORUZ'



Şikayetçi avukatı Çağrı Kılın, '10. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki dosya ile bu dava dosyası farklı konuları oluşturmaktadır. Sanıkla, müvekkil aynı evde yaşamamaktadır. Sanığın 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde vermiş olduğu ifade ile bu dosyadaki ifade farklıdır. Alkollü olduğunu beyan ederek suçtan kurtulmaya çalıştığını düşünüyoruz. Tüm suçlar sanık tarafından gerçekleştirilmiştir. Sanığın cezalandırılmasını talep ediyoruz' diye konuştu.



SAVCILIK DOSYASININ AĞIR CEZA MAHKEMESİ'NE GÖNDERİLMESİNİ TALEP ETTİ



Cumhuriyet savcısı, sanığın müştekiye yönelik 6 Haziran 2020'de park halindeki araca başını vurmak suretiyle yaraladığı, 'Bağırırsan seni öldürürüm' şeklinde tehdit ettiğini, ertesi gün ise müştekinin evine bıçakla girerken yakalandığını belirtti. Sanığın daha önce yargılanarak 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan hapse mahkum edildiğini belirten duruşma savcısı, bu dosyada müştekiye yönelik eyleminin kasten öldürmeye yönelik olup olmadığı yönündeki delillerin değerlendirilme yetkisinin ağır ceza mahkemesine ait olduğu gerekçesiyle dosyaya görevsizlik kararı verilmesini talep etti.



'AİLE BAKANLIĞI'NIN VE MEDYANIN BU DAVAYI ETKİLEMEYE ÇALIŞTIĞINI DÜŞÜNÜYORUM'



Son savunması sorulan tutuklu sanık Nazir Ilgın, 'Araca kafasını vurmadım. Buna ilişkin bir hastane raporu, kamera görüntüsü gibi bir şey varsa eğer konuşulabilir. 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bu konulardan dolayı ceza aldım. Az önce dediğim gibi ağır ceza mahkemesi dosyasını etkilemek için bu davanın açıldığını düşünüyorum. 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleri anlattım. Eve bıçakla girmiştim. Korktuğum, çekindiğim bir şey yoktur. Kendi evime gizlice girdim. Aile Bakanlığı'nın ve medyanın bu davayı etkilemeye çalıştığını düşünüyorum. Bu dava ağır cezaya taşınırsa etkilendiğini de düşünüyorum' şeklinde konuştu.



DOSYA AĞIR CEZA MAHKEMESİNE GÖNDERİLDİ



Mahkeme heyeti, sanık Nazır Ilgın hakkında 'Kasten yaralama', 'Geceleyin konut dokunulmazlığını ihlal', 'Bıçakla tehdit' ve 'Hakaret' suçlarından dava açıldığını ve eyleminin gerçekleşmesi halinde kastının 'Kasten öldürmeye teşebbüs' olma ihtimali olduğunu kaydetti. Heyet, eylemin 'Kasten yaralama', 'Silahla tehdit' ya da 'Kasten öldürme' suçuna teşebbüs olup olmadığı yönünde kanıtları tartışma ve değerlendirmenin üst dereceli Ağır Ceza Mahkemesi'ne ait olduğunu belirterek görevsizlik kararı verdi. Dosya karar ile birlikte yetkili Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.



SERBEST KALINCA BIÇAKLA SALDIRMIŞTI



Beşiktaş'ta eski sevgilisi Ceylan G.(29)'ye 6 Haziran'da şiddet uygulayan Nazir Ilgın (25), Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alınmış, mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Nazir Ilgın, serbest bırakılmasının ardından 8 Haziran 2020'de akşam saat 21.45 sıralarında Muradiye Mahallesi Deryadil Sokak'ta eski sevgilisi Ceylan G.'nin önünü kesip darp etmişti. Sanık Nazir Ilgın, Ceylan G'yi elinden ve boynundan bıçakla yaraladıktan sonra polis ekiplerince olay yerinde yakalanarak gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Nazir Ilgın çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.



Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da tepki gösterdiği olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı sanık Nazir Ilgın hakkında, 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açmıştı. Bir önceki celse mütalaasını açıklayan savcı da sanığın 'Kasten öldürmeye teşebbüs suçundan cezalandırılmasını talep etmişti. Sanık Nazir Ilgın ise 'Olay aniden gelişti. Ben elbisesine zarar vermek için anlık bir sinirle eylemi gerçekleştirdim' demişti. İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi 5 Şubat'taki duruşmada, sanık Nazir Ilgın'ı şikayetçi Ceylan G'ye karşı 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 14 yıl ağır hapis cezasına çarptırılmıştı.