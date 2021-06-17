USD (Alış - Satış) : 8,62 - 8,64 EURO (Alış - Satış) : 10,31 - 10,33
 

Fransız faşizmi: Delil var mı? diye sormak suç!

Fransa’da Bourgogne-Franche-Comte bölgesindeki bir lisede “Türkler Ermenileri, sivilleri öldürdü” diyen öğretmene “Delil var mı?” diye soran Türk öğrencinin başına gelmeyen kalmadı. Güvenlik nedeniyle soyadını açıklamayan Altay isimli öğrenci okul yönetimince 1 yıl hapis cezasıyla tehdit edildi. Altay’ı sorguya çeken istihbarat görevlileri de, “Müslüman mısın, namaz kılıyor musun, bir gruba bağlı mısın” gibi sorular yöneltti.

Dünya / 17 Haziran 2021 Perşembe 19:43
Fransız faşizmi: Delil var mı? diye sormak suç!

Irkçı ve İslam karşıtı politikları ile gündemden düşmeyen Fransa yeni bir skandala imza attı. Bourgogne-Franche-Comte bölgesinde bulunan bir lisede, derste Ermeni tezlerini ve soykırım iddialarını kabul etmeyen Altay, hapis tehdidi, sindirme ve radikalizmle ilişkilendirilme girişimleriyle karşı karşıya kaldı. Altay ismindeki genç, öğretmeninin 2 saatlik dersin bir saatini tamamen Ermeni iddialarına ayırdığını ve 40 dakika boyunca “Türklerin Ermenileri, sivilleri öldürdüğünü” söylediğini aktardı.

BAĞIRIP ÜZERİNE YÜRÜDÜLER

En sonunda dayanamadığını ifade eden Altay, “sakince ‘Delil var mı?’ diye sordum. Öğretmen bana sinirlenerek ‘Buna nasıl itiraz edebilirsin?’ dedi. Ben de sakince bildiklerimi anlattım. Bir öğrenci daha üzerime bağırarak geldi. Ben yine sakinliğimi korudum” diyerek yaşadığı baskıyı dile getirdi. Ardından öğretmeninin kendisini iddialar sebebiyle hapis cezasıyla korkuttuğunu belirten Altay, babasına giderek okul yönetiminin kendisini “Ermeni soykırımını reddetmek” ile suçladığını, 1 yıl kadar hapis yatabileceğini söylediklerini anlattı.

FRANSIZ İSTİHBARATI SORGUYA ÇAĞIRDI

Güvenlik endişesiyle soyadlarını paylaşmayan Altay ve ailesini, bir süre sonra Fransız istihbarat memurları sorgu için görüşmeye çağırdı. Sorguya alınan genç liseli sorgu yapan memurların kendisine beklediğinden nazik davrandığını ifade etti. Buna rağmen memurların kendisine, annesinin kardeşlerinin ismini sorduğunu, sosyal medya hesaplarını ve şifrelerini aldığını ve dini sorular sorduğunu kaydetti. “Müslüman mısın, dinini yaşıyor musun, namaz kılıyor musun gibi sorular sordular. Hatta bir gruba bağlı mısın, dediler. Bağlı değilim dedim” ifadelerini kullanan Altay, bu süreçte büyük bir stres altına girdiğini, sınavlarına konsantre olamadığını, geleceğinden ciddi endişe duyduğunu vurguladı.

MÜSLÜMAN KİMLİĞİMİZ SORGULANDI

Altay’ın babası Aydın, okul müdürünün kendisine “oğlunuz çok kötü olaylara karıştı, hapis cezasıyla karşı karşıya” diye mesaj yazdığını belirtti. Bir süre sonra istihbarat memurlarını kendisini sorguya çağırdığını belirten Aydın, memurlarla bir iki dakika Ermeni meselesi ile ilgili konuştuktan sonra, istihbaratçıların kendisine Müslüman kimliğiyle ilgili sorular sormaya başladığını söyledi. Aydın “Sadece bir dakika Ermeni meselesini, sonrasında hep radikallik, din üzerine konuştuk. ‘Dinci misiniz, hangi derneğe bağlısınız, ibadet yapıyor musunuz, işten sonra ne yapıyorsunuz, spor yapıyor musunuz, hangi tür videolar izliyorsunuz gibi sorular sordular, bunları araştırdılar.” dedi. Aile Altay’ın geleceği için olayları büyütmeme ve dava yoluna gitmeme kararı aldı. Fransa’da 29 Ocak 2001’de çıkan yasayla 1915 Olayları “sözde soykırım” olarak kabul edilirken, bunu reddedenleri cezalandırmaya yönelik 2012’deki yasa ise Anayasa Konseyince ifade özgürlüğüne aykırı bulunarak iptal edilmişti.

Fransa

 
YAZARLARTAMAMI
TÜRKER AKINCI

İŞTE CHP KULİSLERİNDE 2023 ADAYI

TÜRKER AKINCI
Eda Doğan

HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

Eda Doğan
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Kürşad Berkkan

PAPA’NIN IRAK’TA SABİ CEMAATİNE VERDİĞİ GİZEMLİ KİTAP : SİDRA

Kürşad Berkkan
Kemalettin İsaoğlu

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement