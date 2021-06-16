İstanbul'da 15 Haziran 2021'de koronavirüs aşı rekoru kırıldı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla, İstanbul'da dün salgın dönemi boyunca en yüksek aşılamanın yapıldığını duyurdu.



Vali Yerlikaya'nın açıklamasında, 'İstanbul'da salgın döneminin en yüksek aşı uygulaması dün gerçekleştirildi ve tam 273.602 doz aşılama yapıldı.







1 doz: 3.916.959, 2 doz: 2.251.556. Toplamda 6.210.282 doz aşı oldu. Aşı sırası gelen vatandaşlarımızı bekliyoruz.' ifadeleri yer aldı.



Dün SGK'ya kayıtlı işçiler ve memurların da aşılanmaya başlamasının ardından İstanbul'da hastanelerde yoğunluk oluştu.