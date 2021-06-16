Fransa Milli Takımı'nın Müslüman yıldızı Paul Pogba basın toplantısında önündeki bira şişesini kaldırdı

EURO 2020'de (Avrupa Futbol Şampiyonası) son hızıyla devam ediyor. Takımlar arasındaki mücadeleler futbolseverleri sevindirirken saha dışında da ilginç olaylar yaşanıyor.



POGBA'DAN BİRA TEPKİSİ



Dün akşam erken final olarak adlandırılan maçta Fransa ile Almanya karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı Fransa 1-0'lık skorla kazandı.



Maçtan sonra Fransa'nın Müslüman yıldızı Paul Pogba, basın toplantısı için kamerların karşısına geçti.



Pogba'nın yaptığı bir hareket ise tüm dikkatleri üzerine çekti.







Müslüman olan yıldız futbolcu EURO 2020'nin sponsorlarından olan bira markası Heineken şişesini önünden kaldırdı.



Pogba'nın bu davranışı Avrupa basınında da ses getirdi.



RONALDO'DAN DA COCA-COLA TEPKİSİ



Önceki gün de Portekiz'in yıldızı Ronaldo Coca-Cola şişesini önünden kaldırarak 'Su için' demişti. Ronaldo'nun bu hareketi Coca-Cola'ya 4 milyar dolar kaybettirmişti.