Sinan Çetin'den skandal olay! Çırılçıplak soyundu sosyal medya ayağa kalktı

Son günlerde fahiş fiyatlarıyla gündemden düşmeyen Bodrum, bu kez Sinan Çetin'in skandal görüntülerine ev sahipliği yaptı.



Sezon boyunca tatil beldesinin nabzını tutacak olan muhabirimiz Doğan Savaş'ın önceki gün çektiği özel kareler, dün sosyal medyanın gündemindeydi.



Arkadaşları Nil Karaibrahimgil ve Serdar Erener'in teknesinde kimseye aldırış etmeden uluorta mayosunu değiştiren Çetin için 'Sezonu açmış' yorumları yapıldı.



'Sinan Çetin' etiketi, bir ara Twitter Türkiye gündeminde ilk sıraya çıktı.



Ünlü yönetmenin, eşi dışında teknede bulunan üç kadının gözleri önünde sergilediği bu rahatlık için binlerce yorum yapıldı.



ÇETİN BUNU HEP YAPIYOR!

Sinan Çetin, tıpkı önceki gün olduğu gibi 2017'de yine Bodrum'da çıplak olarak objektiflere takılmıştı.



SOSYAL MEDYADA OLAY OLDU

SİNAN Çetin, oğlunun ayıplarını örtmekteki başarısını poposunu kapatmakta gösterememiş.



ÜNLÜ yönetmen yalnızca deniz sezonunu açmakla kalmamış!



SİNAN Çetin'in görüntülerini 'Tekne evimiz gibi özel alandır' diyerek normal bulan Cüneyt Özdemir, acaba evine gelen misafirleri önünde iç çamaşırını mı değiştiriyor?



BEN evde tek başınayken bile bu şekilde dolaşmıyorum; adam uluorta soyunuyor.



SİNAN Çetin, 'Sanat için soyunma' olayını tamamen yanlış anlamış.