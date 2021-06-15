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Başkan Erdoğan'ın avukatı 15 Temmuz hain darbe girişiminde yaşananları anlattı: Onların tankları varsa bizim de imanımız var

Başkan Erdoğan’ın avukatı Hüseyin Aydın, ‘Asırlık Gece’ adlı kitabında 15 Temmuz gecesinde yaşananları anlattı. Erdoğan'ın abdest alıp iki rekât namaz kıldığını belirten Aydın, "Sonra tıraş olup takım elbisesini giydi ve “Bismillah” diyerek süreci yönetmeye başladı." dedi.

Güncel / 15 Haziran 2021 Salı 09:03
Başkan Erdoğan'ın avukatı 15 Temmuz hain darbe girişiminde yaşananları anlattı: Onların tankları varsa bizim de imanımız var

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın'ın FETÖ'cü hainlerin 15 Temmuz darbe girişimi sırasında yaşananları kaleme aldığı 'Asırlık Gece' adlı kitapta, Cumhurbaşkanı'nın o gün yaşadığı şimdiye kadar bilinmeyen çok özel anekdotlar yer aldı.

FETÖ'CÜ BAŞYAVER DUYDU
9 Temmuz'da Varşova'dan dönen Erdoğan'ı havalimanında karşılayanlar arasında Grand Yazıcı Otel'in sahibi Serkan Yazıcı da vardı. 'Çok yorgun gözüküyorsunuz, tatil yapsanız iyi olur' diyerek Erdoğan'ı oteline davet etti. Erdoğan'ın Koruma Müdürü Muhsin Köse, keşif ve gerekli güvenlik tedbirleri için bir öncü güvenlik ekibini Marmaris'e gönderdi. Daha sonra görev alacak kişileri aramaya başladı. Köse'nin aradığı kişilerden biri de doktor Burak Akçay'dı. Akçay, Cumhurbaşkanlığı'ndan mesai arkadaşlarıyla yemekteydi. Başyaver Ali Yazıcı da oradaydı. Köse, görevi kendisine tebliğ ettiğinde Akçay, teyit amacıyla 'Tamam Grand Yazıcı Otel'e gidiyoruz, konuyu anladım' cevabını verdi. Konuşma Ali Yazıcı'nın dikkatinden kaçmadı. Yazıcı, bu bilgiyi gecikmeden ilgili yerlere ulaştırması gerektiğini düşündü. 'Bir saniye, bir telefon görüşmesi yapmam gerekiyor' deyip yemekten kalktı. Telefon görüşmesini tamamladıktan bir süre sonra yemeğe döndü.

HELİKOPTER ARIZASI
11 Temmuz Pazartesi günü 17.00-18.00 sularında helikopter, İstanbul'dan havalandı. Aydın-İzmir arasında seyir halindeyken Pilot Çetin Orhan, Koruma Müdürü Muhsin Köse'yi ön tarafa çağırdı ve helikopterin arıza sinyali verdiğini söyledi. Erdoğan, 'Riske girmeye gerek yok. En yakın neresi ise oraya inelim' talimatını verdi. Helikopter acil olarak Aydın Çıldır Havalimanı'na iniş yaptı. Erdoğan ve ailesi, Serkan Yazıcı'nın helitopteri ile otele geçti. Arıza yapan helikopter ise arızanın giderilmesinden sonra önce İzmir'e, ondan sonra da Okluk Koyu'na gitti.

FETÖ'CÜLERİN KAFASI KARIŞTI
15 Temmuz gecesi Erdoğan'ın Grand Yazıcı Otel'de bulunacağı öğrenilmişti. Ancak helikopter arızası tüm planları bozmuş, kafaları karıştırmıştı. Muhafız Alay Komutanlığı'nda Ali Yazıcı'nın da katıldığı toplantılarda, Marmaris'teki 2 noktanın hava fotoğrafları üzerinde çalışmalar yürütüldü.

VALİDEN KRİTİK TELEFON
Muhsin Köse ile Serkan Yazıcı, Başkan Erdoğan'ın kaldığı villaya yakın bir yerde çay içip sohbet ederken, (15 Temmuz gecesi) 21.40 sularında Köse'yi Ankara Valisi Mehmet Kılıçlar aradı. 'Muhsin, önemli bir konu var, Sayın Cumhurbaşkanı'na iletmem gerekir' dedi. 'Sayın Valim, nedir konu? Şu an Sayın Cumhurbaşkanımızın yanında değilim' diye cevap verince Vali Kılıçlar, Genelkurmay içerisinden silah sesleri geldiğini söyledi.

NAMAZ KILDI, TIRAŞ OLDU
Erdoğan, abdest alıp iki rekât namaz kıldı. Bütün zor zamanlarda olduğu gibi o gece de önce Rabbine sığınmış, dua ve niyazda bulunmuştu. Sonra tıraş olup takım elbisesini giydi ve 'Bismillah' diyerek süreci yönetmeye başladı...

BİZİM DE İMANIMIZ VAR
Erdoğan, sakin ve düşunceli bir halde masada tek başına oturuyordu. Telefonda görüştüğü kişiye sesini yükselterek, 'Onların tankları varsa bizim de imanımız var. Direnin. Gerekiyorsa öleceğiz, hepimiz birlikte öleceğiz' diyordu. Serkan Yazıcı'yı görünce, 'Bir tarihe tanıklık yapıyorsun' dedi.

Recep Tayyip Erdoğan

 
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