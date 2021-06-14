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Müge Anlı'da kayıp evli adamla ilişkisi ortaya çıktı! Şoke eden savunma

Eşi Sevda Bölükbaşı tarafından sık sık şiddet görüp bıçaklandığı iddia edilen 37 yaşındaki kayıp Cesur Bölükbaşı’nın ailesi, genç adamı bulmak için Müge Anlı’ya başvurdu. Kaybından karısının sorumlu tutulduğu Bölükbaşı’nın canlı yayına bağlanan sevgilisi ise ilişkilerini inkar etmeyerek, “Cesur’la komşunun internetini bağlarken tanıştık. Dini sohbetler ediyorduk. Dertleşiyorduk.” dedi. Duydukları karşısında hayrete düşen Müge Anlı ise “Ya siz utanmıyor musunuz? Evli adam dertleşemez seninle… Nesin sen Güzin Abla mısın?” diyerek tepki gösterdi.

Güncel / 14 Haziran 2021 Pazartesi 16:23
Müge Anlı'da kayıp evli adamla ilişkisi ortaya çıktı! Şoke eden savunma

Kocaeli Gebze'de ailesiyle birlikte yaşayan 37 yaşındaki Cesur Bölükbaşı, 8 Haziran'da ortadan kayboldu. Eşiyle şiddetli geçimsizlik yaşadığı öğrenilen kayıp adamın ailesi, günlerdir haber alamadığı Bölükbaşı'nı bulmak için Müge Anlı'ya başvurdu.

DEFALARCA BAŞKA KADINLA YAKALADI

Canlı yayında karşı karşıya gelen taraflar karşılıklı olarak birbirlerini suçlarken kocasının kaybolduğunu dahi ailesine haber vermeyen Sevda Bölükbaşı ise kocasına şiddet uyguladığı iddialarını reddetti.

“KOMŞUNUN İNTERNETİNİ BAĞLARKEN TANIŞTIK”

Cesur Bölükbaşı ile dini sohbetler yaptıklarını dile getiren genç kadın, kayıp adamla ilgili şöyle konuştu: “Cesur'la komşunun internetini bağlarken tanıştık.

Dini sohbetler ediyorduk. Telefonla konuşmaya, dertleşmeye başladık. Poğaça yemeye gittiğimde de boynundaki tırnak izlerini gördüm.

Eşi yapmış bu çizikleri… Cesur, eşine söz verdiği ev ve arabayı almak için Türkmenistan'a gitti. Benimle dertleşirdi.

Nerede olduğunu bilmiyorum.” Genç kadının rahat tavırları ve sözleri stüdyoda şaşkın yarattı. Duydukları karşısında tepki gösteren Müge Anlı çileden çıktı.

Anlı, “Ya siz utanmıyor musunuz? Ne konuştunuz komşuya internet bağlamaya gelen adamla? Evli adam dertleşemez seninle… Nesin sen Güzin Abla mısın?” dedi.

Sevilay adlı kişi 'Cesur, evlendiğinden beri dayak yiyormuş' demesi üzerine, Müge Anlı sinirlerine hakim olamayıp, 'Sanane, koca onun değil mi?' konuşmayın dedi.

Kayıp Cesur'un konuştuğu Sevilay adlı kadın, Cesur Bölükbaşı'nı en son Mayıs'ta gördüğünü belirterek sonrasında görüşmediklerini dile getirdi.

Cesur'un sevgilisi olduğu iddia edilen Sevilay, cuma günleri mesaj attığını belirterek, defalarca numarasını engellediğini belirterek kendisinin bekar olduğunu da belirtti.

Karısının, Cesur'u farklı numaralardan aradığını belirterek rahatsız ettiğini dile getirdi. Stüdyo adeta şaşkına döndü. Konuşmalar üzerine sadece konuştuklarını aralarında bir şey olmadığını da cümlelerine ekledi.

Cesur'un yanına olup olmadığı sorulması üzerine yanında olmadığını belirterek, yaşanan olayla ilgili Sevilay, karısı Sevda Bölükbaşı'nı suçladı.

Dayak

 
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