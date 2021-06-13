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'Katil' polemiğinde yeni perde! Putin'den Biden'a 'Hollywood maçosu' yorumu...

16 Haziran’da Cenevre’de ilk kez ABD Başkanı Joe Biden ile bir araya gelecek olan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den Amerikan NBC televizyonunda dikkat çeken açıklamalar geldi. Putin'e, Biden’ın başkanlık görevine gelmesinin ardından kendisi için yaptığı ‘Katil’ benzetmesinin hatırlatılması üzerine Putin'den 'Hollywood maçosu' yorumu geldi...

Güncel / 13 Haziran 2021 Pazar 13:16
'Katil' polemiğinde yeni perde! Putin'den Biden'a 'Hollywood maçosu' yorumu...

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 16 Haziran'da İsviçre'nin Cenevre kentinde ABD Başkanı Joe Biden ile gerçekleştireceği görüşme öncesi Amerikan televizyon kanalı NBC'den Keir Simmons'a röportaj verdi.

Röportajda Putin'e Biden'ın başkanlık görevine gelmesinin ardından, Putin için 'Katil' benzetmesi yapması hatırlatıldı. NBC muhabiri Keir Simmons, Putin'e "Siz katil misiniz" diye sordu.

'HOLLYWOOD MAÇOSU'

NTV'nin haberine göre; Putin ise bu soruya karşılık önce gülümsedi ve doğrudan "Hayır" demeyerek Hollywood üzerinden yanıt verdi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin özetle şunları söyledi:

"Devlet Başkanlığı görevim süresince, her alandan, her türde ve her bahane ile birçok saldırıya maruz kaldım. Farklı düzeydeki bu saldırılar artık beni şaşırtmıyor. Bu (Katil benzetmesi) her ne kadar sert bir söz olsa da, bu sanıyorum Amerikan kültürüne özgü bir ifade. Tabi ki Hollywood'da da. Hollywood'da bazı maço davranışlar var. Sinemaya özgü bir tür sanat olarak değerlendirilebilir. Ancak Amerikan siyasi kültürünün de bir parçası olmuş durumda ve normal kabul ediliyor."

BÜYÜK SÜRPRİZLERİN YAŞANMAYACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM

Başkan Biden ile görüşmesine ilişkin Putin, "Biden, kendinden önceki Başkan Donald Trump'tan farklı. Trump'ın davranışlarını önceden kestirmek güçtü. Biden'ın uzun bir siyasi kariyeri var. Görüşmenin birçok eksileri ve artıları olsa da, büyük sürprizlerin yaşanmayacağını düşünüyorum" dedi.

İsviçre

 
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