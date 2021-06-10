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ABD’li senatörlerden skandal Doğu Akdeniz planı! Hedefte Türkiye var

Doğu Akdeniz’de Türkiye ile yaşadığı gerilimler nedeniyle sık sık Avrupa Birliği’ne “Türkiye’ye engel olun” çağrısı yapan, bölgede çıkarlarının endişeye gireceği korkusuyla ABD ve İsrail’le olan iş birliğini artırmak için girişimlerde bulunan Yunanistan’a destek, bu kez ABD’li senatörlerden geldi. Senato’ya tasarı sunan Bob Menendez ve Marco Rubio, ABD’nin Yunan askeri modernizasyonuna desteğini artırması için harekete geçmesi gerektiğini vurguladı.

Güncel / 10 Haziran 2021 Perşembe 13:51
ABD’li senatörlerden skandal Doğu Akdeniz planı! Hedefte Türkiye var

Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'de Türkiye ile yaşadığı sürtüşme, Başta ABD ve İsrail olmak üzere birçok ülkeyle iş birliği konuşmaları yapmasına neden oluyor. Türkiye'nin bölgedeki meşru haklarından vazgeçmeyi reddederek bölgedeki hakimiyetini artırmasından duyduğu endişeyi saklamayan Yunanistan'ın yardımına bu kez ABD'li senatörler koştu.

'TÜRKİYE'Yİ DOĞU AKDENİZ'DE ENGELLEME' PLANI

Yunan basınında çıkan haberlere göre ABD'li senatörler Bob Menendez ve Marco Rubio, ABD-Yunanistan iş birliğini artırmasını öngören bir tasarıyı Senato'ya sundu.



Yunanistan'ın, NATO için önemli bir partner olduğunu vurgulayan senatörler, ülkenin Doğu Akdeniz'de kritik bir pozisyonda olduğunu ileri sürerek ABD askeri teknolojisiyle Yunan ordusunun güçlendirilmesi gerekliliğini vurguladı. Bölgede Yunanistan, Kıbrıs Rum Yönetimi ve İsrail'le olan ilişkilerin sağlamlaştırılması gerektiğini vurgulayan Menendez ve Rubio, bölgenin 'güvenliği' için de önlem alınması gerektiğini savundu.

'YUNANİSTAN'IN HER İSTEĞİNE ANINDA CEVAP VERİLSİN'

'Doğu Akdeniz'deki dengelerin korunması için ABD, Yunan ordusunun modernizasyonuna destek vermelidir' ifadelerinin kullanıldığı öneride, şu maddeler yer aldı:

Yunanistan'ın Rus menşeili askeri ekipmanlardan uzaklaşmasını sağlamak için 2022-2026 döneminde Yunanistan'a her yıl 1 milyon dolarlık bütçe aktarılmalıdır.
ABD, Yunanistan'a savunma alanında danışmanlık vermelidir
Şimdi ve yakın gelecekte Yunanistan'ın ihtiyacı halince ivedilikle F-35 savaş jetleri sağlanmalıdır.
Yunanistan'ın sunacağı ihtiyaç raporları doğrultusunda ABD, her türlü askeri ekipmanı ve desteği hızlı şekilde yerine getirmelidir.'

Bölgede Türkiye'nin güçlü varlığına adeta meydan okumayı amaçlayan skandal tasarı, ABD Senatosu içinde yaşanan güç oyunlarına da dikkat çekti.

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