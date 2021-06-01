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Yurt dışında gelen yolcular için yeni karar: 14 gün ve 72 saat detayı...

Yurt dışından Türkiye'ye yapılacak uçuş seferleri için yeni kararlar alındı. Buna göre; seyahat tarihlerinden 14 gün önce aşı olunduğuna dair belge veya varıştan önceki 72 saat içinde yapılmış negatif PCR negatif sonucu ibraz etme zorunluluğu getirildi. Karar doğrultusunda Brezilya ve Güney Afrika'ya olan uçuş yasakları sona ererken, bu ülkelerden gelen yolcular valiliklerce belirlenen yerlerde 14 gün karantinada tutulacak.

Güncel / 1 Haziran 2021 Salı 14:40
Yurt dışında gelen yolcular için yeni karar: 14 gün ve 72 saat detayı...

Yurt dışından Türkiye'ye yapılacak uçuşlara yönelik olarak 1 Haziran 2021 tarihi itibariyle yeni kararlar alındı. Bugünden geçerli olmak üzere resmi otoritelerce alınan karar doğrultusunda Türkiye'ye girişlere ilişkin yeni düzenlemeler yapıldı.

Bu doğrultuda Afganistan, Bangladeş, Brezilya, Güney Afrika, Hindistan, Nepal, Pakistan, Sri Lanka'dan gelen kişiler ile son 14 günde bu ülkelerde bulunduğu anlaşılan kişilerden Türkiye'ye varış saatinden en fazla 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporu ibrazı talep edilecek ve bu kişiler valiliklerce belirlenecek yerlerde 14 gün süreyle karantinaya alınacak. Brezilya ve Güney Afrika'ya olan uçuş yasakları bu çerçevede sona erdiği ifade edildi.

4 ÜLKEDEN GELEN YOLCULARA PCR TESTİ ZORUNLULUĞU

Kararlar ile ilgili olarak İngiltere, İran, Mısır ve Singapur'dan gelen kişilerden girişten en fazla 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporu ibrazı talep edilecektir. Türkiye uçuşlarını askıya alan İngiltere'den seyahat edecek yolcuların Antijen test sonucu veya aşı/bağışıklık sertifikası kabul edilmeyecek.

KORONAVİRÜS AŞISI OLANDAN iSTENMEYECEK

Belirli ülkelerin dışında Avustralya, Yeni Zelanda, Singapur, Çin, Hong Kong, Vietnam, Tayland, Güney Kore, Japonya, Letonya, Ukrayna, Estonya, Lüksemburg, Macaristan, Yunanistan ve Bulgaristan'dan Türkiye'ye girişlerde ise koronavirüs aşısı olan yolculardan PCR testi istenmeyecek. Yolcular ülkeye girişten en az 14 gün önce aşı yaptırıldığına ve/veya Covid-19 hastalığının son 6 ay içinde geçirildiğine dair ilgili ülke resmi otoritelerince düzenlenen belgeyi ibraz edenlerden ayrıca negatif sonuçlu PCR testi raporu ibrazı talep edilmeyecek ve bu kişiler için karantina tedbiri uygulanmayacak. Bu ülkelerden Türkiye'ye girişlerde aşı sertifikasının veya hastalığın geçirildiğine dair belgelerin ibraz edilememesi durumunda girişten azami 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporu veya girişten azami 48 saat öncesinde yapılmış negatif hızlı antijen test sonucunun ibrazı yeterli görülecek.

AfganistanGüney KoreYeni ZelandaAvustralyaBulgaristan


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