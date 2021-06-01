PKK'lı hainler inlerinde etkisiz!

MSB'den yapılan son dakika açıklamasında "Irak'ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir ediyor, teröristlere kaçacak delik bırakmıyoruz. Avaşin bölgesinde devam eden Pençe-Yıldırım operasyonu kapsamında tespit edilen 8 PKK’lı terörist Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi." denildi.
Milli Savunma Bakanlığı yaptığı son dakika duyurusunda 8 teröristin kritik bölede etkisiz hale getirilediğini açıkladı.
MSB PAYLAŞTI
MSB'nin açıklamasında "Irak'ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir ediyor, teröristlere kaçacak delik bırakmıyoruz. Avaşin bölgesinde devam eden Pençe-Yıldırım operasyonu kapsamında tespit edilen 8 PKK'lı terörist Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi." denildi.