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İmamoğlu, İETT’yi felakete sürüklüyor!

Her söylediği yalan olan CHP’li İmamoğlu’nun, İETT çatısı altında topladığı otobüsleri sarıya boyama kararı da havada kaldı. Otobüsler zımparalı halde seferlere sürülüyor!

Siyaset / 1 Haziran 2021 Salı 14:35
İmamoğlu, İETT’yi felakete sürüklüyor!

İBB Ulaşım ve Trafik Komisyonu Başkanı Abdullah Özdemir, CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu döneminde İETT'nin nasıl felakete sürüklendiğini gazetemize anlattı. CHP'lilerin pandemi sürecinde toplu ulaşımı, toplu bulaşı merkezine çevirdiklerini söyleyen Özdemir, İstanbul'da toplu ulaşımın iki yılda geriye gittiğini söyledi.

Ulaşımda 90'lı yıllara gidiyoruz

İmamoğlu'nun salgına karşı kılını kıpırdatmadığını belirten Özdemir, şunları dile getirdi, “Pandemi döneminde otobüslerdeki yolcu sayısının yarı yarıya düşürüldüğü bir ortamda, otobüs sefer sayısının en az iki kat artırılması gerekirdi. Raylı sistemlerde de sefer artırımı görmedik. Aksine azaltmalara şahit olduk. CHP'nin gelmesiyle ulaşımda 90'lı yıllara doğru gidiyoruz. AK Partili İBB yönetimi olarak otobüs filomuzun yüzde 75'ini yeniledik. CHP döneminde ise 1 tane bile otobüs, metrobüs alınmadı.

Boyamaktan bile aciz

Bizim borçsuz yaptığımız yatırımları CHP'li yönetim borçlanarak yapmaya çalışıyor. Planlamayı iyi yapmadıkları için boyamak için seferden çektikleri otobüsleri zımparaladıktan sonra boyamadan tekrar sahaya sürüyor. Bizim zamanımızda, İETT gibi planlaması çok iyi yapılmış bir kurumda bu tür çarpıklıkları göremezdiniz. CHP şehrin imajına da zarar verecek uygulamalara imza atıyor.

Metrobüsler ömrünü tamamladı

Metrobüslerin çoğu kullanım ömrünü yitirmiş durumda. Bunlar yarın yolda kalacak, kazaya ve yangına sebebiyet verecek durumdalar. Bir an önce bunların yenilenmesi gerekiyor. Fakat 2 yıldır ne bir otobüs ne de bir metrobüs alındı. 2021'de alacakları metrobüslerle ilgili kendi sorumluluklarını Cumhurbaşkanımıza atmaya çalışıyorlar.

İhalelerden 450 milyon kayıp

Bir de İETT'de ihalelerden kaynaklanan devasa bir kayıp var. İhaleler, herkesin girebildiği ihaleler değil. 21B'ye göre olağanüstü durumlarda yapılan ihale şeklinde yapılıyor ve mevzuatına aykırı olarak indirimsiz veriliyor. Bu yüzden İETT'de 450 milyonluk gibi devasa bir kayıp var. İndirim yapılsaydı 450 milyon TL İETT'nin cebinde kalacaktı.”


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