BAE Büyükelçisi, siyonist Yahudilerin ruhani lideri Şalom Kohen’den kendisini kutsamasını istedi

İşgalci İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), arasında 15 Eylül 2020'de Beyaz Saray'da düzenlenen resmi törenle 'ilişkilerin normalleştirilmesine' yönelik anlaşmalar imzalanmıştı.



Bu anlaşmaların ardından BAE, İsrail'e Muhammed Mahmud al Haca'yı Büyükelçi olarak atamıştı.



SİYONİSTTEN DUA İSTEDİ



Yeni Şafak'ın aktardığına göre BAE'li Büyükelçi, aşırılık yanlısı Shas partisinin ruhani lideri Yahudi din adamı Şalom Kohen'i ziyaret ederek kendisine dua etmesini istedi. Yahudi din adamının duasını alan BAE'li büyükelçi, kendisini ülkesinde kurulan dinlerarası diyalog merkezine davet etti.



'İSRAİL HAKKINDA YANLIŞ BİLGİ YAYIYORLAR'



Büyükelçi ayrıca, görüşmede İsrail hakkında Müslüman Kardeşler ve Katar merkezli El Cezire televizyonu tarafından yanlış bilgiler yayıldığını savundu.