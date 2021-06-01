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1 kilo tatlıya 392 lira veren İBB yönetimi gençler tarafından protesto edildi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı Meclis Denetim Komisyonu 2020 Yılı Denetim Raporu'nda İBB'nin bağlı kuruluşu İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri'nin (İETT) 1 kilo tatlıyı 392.70 liraya aldığı tespit edilmişti. 1 kilo tatlıya 392 lira veren İBB yönetimi, gençler tarafından protesto edildi. "392 lirayı tatlı tatlı yediler" diyen gençler, vatandaşa baklava dağıttı.

Güncel / 1 Haziran 2021 Salı 15:44
1 kilo tatlıya 392 lira veren İBB yönetimi gençler tarafından protesto edildi

Bir grup genç, Meclis Denetim Komisyonu raporuyla ortaya çıkan usulsüzlükleri protesto etmek amacıyla Saraçhane'de bir araya geldi.

İBB yönetimin kilosunu 392 liraya aldığını belirttiği tatlının hangi tatlı olduğunu soran gençler, 392 lirayı tatlı tatlı yediler pankartı açtı. Vatandaşlara baklava da dağıtan gençler, yaptıkları araştırmada kilosu 392 liraya tatlı olmadığını ifade ederek İBB yönetiminin açıklama yapmasını istedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) 2020 Yılı Denetim Komisyonu raporuna yansıyan 1 kilogram baklavanın 392 liraya alınmasını protesto etmek için belediye önünde baklava dağıttı.

İBB'nin Saraçhane binası karşısında bir araya gelen grup üyeleri, satın aldıkları baklavaları hazırladıkları stant üzerinde sergiledi.

NE OLMUŞTU?
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı Meclis Denetim Komisyonu 2020 Yılı Denetim Raporu'nda İBB'nin bağlı kuruluşu İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri'nin (İETT) 1 kilo tatlıyı 392.70 liraya aldığı tespit edilmişti.

KÖŞKEROĞLU GIDA'DA SATILAN TATLININ EN YÜKSEK FİYATI 202 LİRA
Sabah'ın haberine göre İETT Genel Müdürlüğü'nün 2 Ocak 2020 tarihinde 1 kilosu 392.70 liraya satın aldığı tatlının satıldığı firmanın Köşkeroğlu Gıda Üretim Pazarlama ve Ticaret Limited Şirketi olduğu öğrenildi.

Köşkeroğlu Gıda'da satılan tatlının en yüksek fiyatının 202 liraya sarma olduğu öğrenildi.

KÖŞKEROĞLU GIDA'DA SATILAN BİR KİLO TATLININ FİYATI
Köşkeroğlu Gıda Üretim Pazarlama ve Ticaret Limited Şirketi'nin internet sitesinde satışa sunulan tatlıların 1 kilosunun fiyatları şöyle:

Sarma: 202 lira

Gelin Bohçası: 200 lira

Padişah: 200 lira

Midye: 198 lira

Havuç Dilimi: 176 lira

Özel Kare Baklava: 176 lira

Fıstıklı Burma Kadayıf: 169 lira

Şöbiyet: 166 lira

Fıstıklı Dürüm: 164 lira

Özel Prens Fıstıklı: 164 lira

Kuru Baklava: 160 lira

Fıstıklı Baklava: 148 lira

Cevizli Baklava: 128 lira

Cevizli Özel Prens: 128 lira

Cevizli Lüks Burma: 125 lira

İETT Genel Müdürlüğü'nün 16 ay önce bir kilo tatlıyı Köşkeroğlu Gıda Üretim Pazarlama ve Ticaret Limited Şirketi'nde 392.70 liraya nasıl satın aldığının araştırılacağı öğrenildi.

1 KİLO TATLI İÇİN 392 LİRA: Raporda, İETT Genel Müdürlüğünce, 2020'ye ilişkin Temsil ve Tanıtma Giderleri kapsamında gerçekleştirilmiş olan bazı alımların piyasa fiyatının üzerinde olduğuna, bazı alımlara ilişkin detay bilgilerin ise faturalarda yer almadığına dikkat çekildi. Buna göre geçen yıl 2 Ocak'ta 1 kilo tatlının 392.70 liraya alındığı bildirildi.


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