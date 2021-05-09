Keşan’da diliyle parmaklarını ıslatarak poşetleri açan pazarcıya ceza

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesiyle yaş meyve ve sebze ile fide satışı yapılan pazar yerleri, saat 10.00 itibarıyla açıldı.



Edirne'nin Keşan ilçesinde de 7 noktada halk pazarı kuruldu.



Müşteriler, pazar yerlerine, HES kodları sorgulandıktan sonra alındı. Keşan Belediyesi Çok Amaçlı Pazaryeri Kompleksi'nde alışveriş yapanlar, anonslarla sık sık uyarıldı.



“ÖZRÜN, KABAHATİNDEN BÜYÜK”



Tarım ve Orman İlçe Müdürü Gökhan Kıyım, Keşan Belediyesi Zabıta Müdürü Gökhan Yılmaz da polis ve zabıta ekipleriyle pazar yerinde denetim yaptı.



Bu sırada maske takmadığı belirlenen pazarcıya ceza yazılmak istendi.



Poşetleri açmak için parmaklarını diliyle ıslattığını ve bu nedenle maske takmadığını söyleyen pazarcıya, müşteriler gibi ekipler de tepki gösterdi.



İlçe Müdürü Kıyım, “Bu daha kötü. Neden tükürüyorsun ki? Özrün, kabahatinden büyük. Bu poşet kenarından açılıyor.” dedi.



POLİSLE DE TARTIŞTI



Pazarcı ise ıslak mendil aldığını ancak poşetleri açamadığını öne sürdü.



Polisle de tartışan ve kimliğinin üzerinde olmadığını söyleyen satıcı, kimlik bilgilerinin tespiti ve cezai işlem uygulanmak üzere emniyete götürüldü.



PAZARDA FİYAT DÜŞTÜ



Pazarcı Emin Can Güven de pazarda fiyatların düştüğünü belirterek, “Geçen haftalara göre fiyatlar daha düşük. Biber 10 liradan 6 liraya düştü. Fasulye 20 liradan 10 liraya düştü. Domates 10 liradan 7 liraya düştü. Salata 10 liraydı 7 liraya satıyoruz.” diye konuştu.



Vedat Uyulgan da pazarda fiyatların neredeyse yarı yarıya düştüğünü dile getirip, fiyatlardaki düşüşün, vatandaşın alım gücünü de artırdığını söyledi.