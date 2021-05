Twitter, bahşiş kutusu özelliğini resmen duyurdu

Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından Twitter'ın, ücretli üyelik seçeneği üzerinde çalıştığını ve gelirlerini artırmak için farklı alternatifler denediğini daha önce sizlerle paylaşmıştık.



Şirket, şimdi de kullanıcıların diğer kullanıcılara para gönderebilmesini sağlayan bahşiş kutusu özelliğini tanıttı.



Şu an için yalnızca Twitter'ı İngilizce kullanan kişilerin erişimine açılan özellik ile kullanıcılar, profillerine bahşiş kutusu ekleyebilecek.



KULLANICILAR BAHŞİŞ TOPLAYACAK

Bu özellik ile kullanıcılar, kendileri için bir 'bahşiş kutusu' oluşturabilecek. Böylelikle diğer Twitter kullanıcıları, farklı ödeme araçlarını kullanarak paylaşımlarını beğendikleri kullanıcıları maddi olarak destekleyebilecek.



SINIRLI BİR KESİM KULLANABİLİYOR

Bahşiş kutusu özelliği, şu an için içerik oluşturucuların, gazetecilerin, uzmanların, ve sivil toplum kuruluşlarının erişimine açık olacak.



Ancak ilerleyen dönemde hem daha fazla kişi hem de daha fazla dilde kullanıcı, bu özellikten faydalanabilecek.



BAHŞİŞ ÖZELLİĞİ NASIL KULLANILIR

Kullanıcıların profil sayfasında, Takip Et düğmesinin yanında bir Bahşiş Kutusu simgesi görünüyor.



Simgeye dokunduğunuzda, hesabın etkinleştirdiği ödeme hizmetlerinin veya platformların bir listesini görürsünüz.



Bu listeden Bandcamp, Cash App, Patreon, PayPal ve Venmo gibi ödeme yöntemleri aracılığıyla bahşiş gönderebilirsiniz.