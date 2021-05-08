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TOGG Avrupa'ya açılıyor! Şirket için başvuru yapıldı

Küresel mobilite dünyasının yeni liginde Türkiye’yi temsil eden Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), kullanıcı odaklı yaklaşımla oluşturup, dünyada tescil ettirdiği use-case mobility değer zincirini Avrupa’ya taşıyor. TOGG Europe GmbH adıyla şirket kurmak için başvurusunu yaptı.

Otomobil / 8 Mayıs 2021 Cumartesi 12:40
TOGG Avrupa'ya açılıyor! Şirket için başvuru yapıldı

TOGG'dan yapılan açıklamaya göre, "Bir otomobilden fazlası" mottosuyla kendi mobilite ekosistemini kuran TOGG, küresel rekabetteki yerini Avrupa'daki faaliyetleriyle güçlendiriyor.
TOGG, Almanya'nın 12 inovasyon merkezinden biri olan Stuttgart'taki de:hub'da tamamına sahip olduğu, TOGG Europe GmbH adıyla şirket kurmak için başvurusunu yaptı.

TOGG'un Avrupa'ya açılan ilk kapısı olacak TOGG Europe GmbH'ın en temel faaliyetlerinden biri de kullanıcı araştırmaları olacak.

Stuttgart'taki merkez TOGG'un dünyada ticari marka olarak tescillediği kullanıcı odaklı, akıllı, empatik, bağlantılı, otonom, paylaşımlı ve elektrikli mobilite kavramlarını temsil eden use-case mobility kavramının uygulama alanlarından biri olacak.

Yeni trendlerin ortaya çıkardığı, kullanıcı ihtiyaç ve beklentilere uygun mobilite çözümleri geliştirilecek olan merkezde bu alandaki ortaklıkların ve yeni iş modellerinin geliştirilmesi yönünde de faaliyetlerde bulunulacak

TOGG Europe, aynı zamanda nesnelerin interneti, büyük veri, dijital işgücü ve yapay zekâ konularındaki çalışmalar için de önemli bir üs olacak.
TOGG'un şirket için seçtiği Stuttgart bölgesi, yenilikçi ruhu ile Almanya'nın en önemli iş ve ekonomi merkezi konumunda.
Almanya'nın 12 inovasyon merkezinden biri olan Stuttgart'taki de:hub, akıllı ürünler, mobilite ve endüstri 4.0'ı çevreleyen yenilikçi çözümler oluşturan Stuttgart'ın dijital ekosistemine dahil olma imkanı sağlıyor.

"Geleceğin endüstrileri" konusuna odaklanan Stuttgart'taki inovasyon merkezinde uluslararası, ulusal ve bölgesel 40'ın üzerinde şirket ve startup faaliyet gösteriyor.

Almanya'daki 12 inovasyon merkezinin çatısı olan de:hub ekosistemine, kurulduğu 2017 yılından bu yana 2 bin 500'ü aşkın startup, 2 bini aşkın küçük ve orta ölçekli işletme, 100'ü aşkın araştırma enstitüsü ve 350'yi aşkın uluslararası şirket dahil oldu.

Türkiye'nin küresel rekabette akıllı teknolojiler üreten markası olma hedefiyle çalışmalarını aralıksız sürdüren TOGG, üretime başlayacağı 2022 yılı itibarıyla Avrupa'nın klasik olmayan doğuştan elektrikli ilk SUV üreticisi olacak.

TOGG, 2030 yılına kadar ortak platformda elektrikli ve bağlantılı 5 farklı model üretecek.

Almanya

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